"Rote Rosen": Richard verfolgt einen finsteren Plan
Lüneburg - Kommt er damit durch? Nach einer gemeinsamen Nacht dachten Richard (gespielt von Florian Odendahl, 51) und Franka (Birthe Wolter, 44) nicht, dass sie in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" noch einmal aufeinandertreffen, doch da haben sie sich getäuscht.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, sucht Daniel (Daniel Fritz, 40) eine Landschaftsarchitektin und setzt dabei auf Franka. Sein Geschäftspartner Richard wird sich aber nicht mit ihr einig.
Daniel bleibt hartnäckig und schlägt einen Deal vor: Gewinnt er beim Pokern, muss Richard Franka ein neues Angebot unterbreiten. Richard verliert und Franka fordert einen hohen Preis.
Richard bekommt mit, dass Victoria (Carolina Schreiber, 63) ihre Enkelin Bella (Alessia Mazzola, 25) zu ihrer Nachfolgerin in der EmKA aufbaut. Das gefällt ihm gar nicht. Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) kennt auch den Grund dafür, Richard hat selbst Interesse an dem Posten. Dafür fliegt er nicht zurück in die USA, sondern bleibt in Lüneburg.
Er will unbedingt verhindern, dass Bella von Victoria zu ihrer Nachfolgerin ernannt wird. Allerdings gestaltet sich das schwerer als gedacht.
"Rote Rosen": Bella stellt sich Richard gegenüber quer
Seine Intrige gegen seine Mutter zeigt aber erste kleine Erfolge. So gewinnt Richard nicht nur das Vertrauen von Bella, sondern auch Stück für Stück das von Victoria. Dabei ahnen sie nichts von Richards skrupellosem Plan.
Bella beschließt, in Lüneburg zu bleiben und nicht mit ihrer Familie nach Berlin zu gehen. Als Richard davon Wind bekommt, versucht er sie zu überzeugen, Lüneburg und die EmKA zu verlassen. Doch sie bleibt stur.
Daher spinnt er seine Intrige gegen seine Nichte weiter und schafft es, erste Risse ins Vertrauen von Victoria in ihre Enkelin zu meißeln.
Ob Richard mit seinem Plan wirklich Erfolg hat, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR