"Rote Rosen": Richard verfolgt einen finsteren Plan

Lüneburg - Kommt er damit durch? Nach einer gemeinsamen Nacht dachten Richard (gespielt von Florian Odendahl, 51) und Franka (Birthe Wolter, 44) nicht, dass sie in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " noch einmal aufeinandertreffen, doch da haben sie sich getäuscht.

Als Richard (Florian Odendahl, 51) hört, dass Victoria Bella zu ihrer Nachfolgerin in der EmKA machen könnte, gefällt ihm das gar nicht. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, sucht Daniel (Daniel Fritz, 40) eine Landschaftsarchitektin und setzt dabei auf Franka. Sein Geschäftspartner Richard wird sich aber nicht mit ihr einig.

Daniel bleibt hartnäckig und schlägt einen Deal vor: Gewinnt er beim Pokern, muss Richard Franka ein neues Angebot unterbreiten. Richard verliert und Franka fordert einen hohen Preis.

Richard bekommt mit, dass Victoria (Carolina Schreiber, 63) ihre Enkelin Bella (Alessia Mazzola, 25) zu ihrer Nachfolgerin in der EmKA aufbaut. Das gefällt ihm gar nicht. Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) kennt auch den Grund dafür, Richard hat selbst Interesse an dem Posten. Dafür fliegt er nicht zurück in die USA, sondern bleibt in Lüneburg.

Er will unbedingt verhindern, dass Bella von Victoria zu ihrer Nachfolgerin ernannt wird. Allerdings gestaltet sich das schwerer als gedacht.