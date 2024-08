"Rote Rosen": Ein One-Night-Stand mit Folgen - Klaas wird Vater!

Lüneburg - Das nächste Drama steht vor der Tür! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " schien in der Beziehung zwischen Jördis (gespielt von Diana Staehly , 46) und Klaas ( Sebastian Deyle , 46) endlich Ruhe einzukehren. Doch eine Schwangerschaft setzt alles aufs Spiel.

Jördis (Diana Staehly, 46) und Klaas (Sebastian Deyle, 46) schweben auf Wolke sieben, doch dann folgt der große Schock. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, muss Mo (Yunus Cumartpay, 45) nach seinem Hörsturz im Boxtraining mit Klaas ins Krankenhaus. Dort angekommen realisiert er, dass er die Situation zwischen seiner Ex-Partnerin und dem neuen Mann an ihrer Seite durch sein Versteckspiel nur noch komplizierter macht. Mo trifft daher eine Entscheidung und weiht Klaas in seine Gefühle für Julius (Jan Stapelfeldt, 41) ein.

Als Jördis erfährt, dass sich Mo ausgerechnet vor Klaas geoutet hat, zeigt sie sich gerührt. Weil aber eine geplante Überraschung von Klaas für Jördis nicht geklappt hat, bereitet Mo ihnen einen romantischen Abend. Danach steht für die beiden fest: Sie kann nichts mehr auseinanderbringen.

Doch plötzlich taucht Valerie (Maike Johanna Reuter, 35) in Lüneburg auf und will mit Klaas sprechen. Der gibt ihr allerdings deutlich zu verstehen, dass er keinerlei Kontakt zu ihr haben möchte. Aber das wird schwierig, denn der gemeinsame One-Night-Stand hatte Folgen: Valerie ist schwanger!

Klaas ist geschockt und kann die Nachricht gar nicht richtig verarbeiten. Und auch Jördis wirft die Schwangerschaft von Valerie völlig aus der Bahn. Unter Schock zieht sie sich zurück.