"Rote Rosen": Setzt Anette alles aufs Spiel, um ihre Spedition zu retten?

Lüneburg - Wird sie sich darauf einlassen? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " braucht Anette (gespielt von Sarah Masuch, 44) dringend Geld, um ihre Spedition zu retten.

Anette (Sarah Masuch, 44, r.) ist sprachlos, als sie erfährt, dass Ralf (Hardy Krüger junior, 54, l.) Staatsanwalt ist. © NDR/ARD / Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, weigert sie sich vorerst strikt gegen den Plan von Malte (Marcus Bluhm, 57), ihre Versicherung zu betrügen. Doch dann knickt sie ein! Anette erhält von ihrer Bank keinen Kredit und sieht keinen anderen Ausweg mehr.

Details will sie von Malte aber nicht wissen, ihr ist egal, wie sie an das Geld kommt. Plötzlich taucht allerdings ein Freund von Mathias (Makke Schneider, 48) auf - Ralf (Hardy Krüger junior, 54). Und der ist Staatsanwalt und könnte ihnen auf die Schliche kommen.

Simon (Thore Lüthje, 30) gefällt es gar nicht, dass sich seine Schwester Charlotte (Malene Becker, 29) und Marvin (Maurice Pawlewski, 24) näherkommen. Mithilfe von Dilay (Ideal Kanal, 26) erkundigt er sich nach der Vergangenheit von Marvin. Dabei stellt Dilay entsetzt fest: Marvin saß drei Jahre im Gefängnis!

Und so beschließen Dilay und Simon, dass Charlotte Marvin vorerst nicht noch einmal mit in die WG bringen darf. Er zieht sich daraufhin gekränkt zurück. Charlotte versteht die Welt nicht mehr und versucht ihn umzustimmen, was schon ziemlich nach einer Liebeserklärung klingt.