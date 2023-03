"Rote Rosen": Dann startet dieser Frauenschwarm in der ARD-Telenovela

Lüneburg - Darauf haben die Fans lange warten müssen! Schauspieler Hardy Krüger jr. (54) wird noch in diesem Monat als neuer Star der ARD-Telenovela " Rote Rosen " auf dem TV-Bildschirm zu sehen sein.

Laut Drehbuch kehrt Sobotta in seine Heimatstadt zurück und wird als charmant, erfolgreich und begehrter Junggeselle beschrieben. Weil er die Unabhängigkeit liebt und ihm seine Jugendliebe das Herz brach, hatte er sich nie wieder verlieben können. Stattdessen führte er jahrelang mehrere Affären.

Der Schauspieler übernimmt in Lüneburg die Rolle als Leitender Staatsanwalt Ralf Sobotta, eine Herausforderung, wie er es bei der Bekanntgabe seiner Person nannte. "Anwälte habe ich schon gespielt, so eine Rolle noch nicht", hatte Krüger jr. seinerzeit erklärt.

Wie die ARD nun bekannt gab, wird der Staffelwechsel am 24. März mit Folge 3741, die den Namen "Auf der Spur" trägt, erfolgen. Gemeinsam mit Sarah Masuch (44), die Anette spielt, steht Krüger jr. dann im Fokus der beliebten Telenovela.

Dass der 54-Jährige eine der Hauptrollen in der 21. Staffel übernehmen wird, war bereits seit vergangenem September bekannt. Offen war bislang nur der Zeitpunkt seines Einstieges.

In seiner Rolle als Ralf kommt der Schauspieler Kollegin Sarah Masuch (44), die Anette spielt, gefährlich nahe. © Georg Wendt/dpa

In Lüneburg angekommen, trifft er auf seinen Jugendfreund Mathias (Makke Schneider, 49). Durch ihn lernt er auch Carla (Maria Fuchs, 48) und Anette kennen. Auch wenn sich die beiden Frauen unterscheiden, so wecken sie doch sein Interesse. Dabei spielt es auch keine Rolle, dass an Anettes Finger der Ring von Malte (Marcus Bluhm, 57) hängt.

Doch dann muss Ralf auch noch gegen Anette ermitteln und das Chaos ist vorprogrammiert. Die Beweislage ist mehr als eindeutig, doch in seiner Rolle muss Krüger jr. objektiv bleiben. Seine Gefühle für Anette stellen ihn dabei auf eine schwere Probe.

Die Dreharbeiten für die neue Staffel hatten bereits im November 2022 begonnen, der Staffelstart war eigentlich für Februar geplant. In wenigen Tagen ist es nun aber so weit.

Neben Krüger jr. sind noch weitere neue Gesichter zu erwarten, die zum Teil jetzt schon in ihren Rollen zu sehen sind. Renan Demirkan (67), Maurice Pawlewski (24), Remo Schulze (34), Ideal Kanal (26) und Anna Bardorf (61) sind spätestens mit dem Staffelwechsel ebenfalls dabei.