"Rote Rosen": Simon und Valerie verbringen eine Nacht im Wald - mit Folgen!

Lüneburg - Was für ein Schock! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " gehen Simon (gespielt von Thore Lüthje, 33) und Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) gemeinsam auf Wolfsjagd. In der Nacht fällt aber plötzlich ein Schuss.

Simon (Thore Lüthje, 33) und Valerie (Maike Johanna Reuter, 36) sind geschockt: Valerie hat nicht auf einen Wolf geschossen, sondern Jonas mit einem Streifschuss erwischt! © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, fällt es Valerie schwer, dass sie von Hans-Harald (Hartmut Volle, 72) kein Geld mehr bekommt. Julius (Jan Stapelfeldt, 43) hat eine Vermutung: Seiner Schwester fehlen Liebe und Nähe. Doch das verneint Valerie.

Andererseits fühlt sie sich noch immer zu Simon hingezogen. Gemeinsam gehen sie in der Nacht auf Wolfsjagd, wo aus spielerischen Neckereien knisternde Zuneigung wird. Als am Morgen der Wolf heult und sie aufwacht, stellt sie erschrocken fest, dass Simon neben ihr liegt. Valerie trifft eine Entscheidung - mit Folgen!

Sie greift zur Waffe und schießt. Allerdings erwischt sie nicht das Tier, sondern Jonas (Patrick Schlegel, 35) per Streifschuss. Simon hat ein schlechtes Gewissen, doch Valerie redet auf ihn ein, den Vorfall nicht zu melden. Dann erfährt sie allerdings, dass Jonas Anzeige erstatten will.

Valerie hofft, ihn irgendwie noch umstimmen zu können. Für Simon hingegen ist klar: Er will ehrlich sein und die Schuld auf sich nehmen. Jonas hingegen muss eine Entscheidung treffen. Zeigt er Valerie nach ihrem Geständnis an oder nicht?

Schließlich muss Simon in seiner Funktion als Jäger den Wolf erschießen, der die Gegend unsicher macht. Dieser entpuppt sich jedoch dank des furchtlosen Einsatzes von Valerie als verängstigtes Jungtier. Was machen sie jetzt nur?