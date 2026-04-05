"Rote Rosen": So geht es nach Ostern weiter

Lüneburg - Der Machtkampf spitzt sich zu! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " sind Richard (gespielt von Florian Odendahl, 51) alle Mittel recht, um seine Mutter Victoria (Caroline Schreiber, 63) aus der Firma zu treiben. Geht seine listige Strategie auf?

Nach Gerds Einstieg in den Aufsichtsrat kommt es erneut zu Spannungen zwischen Victoria (Caroline Schreiber, 63) und Richard (Florian Odendahl). © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, kann Victoria zunächst Britta (Jelena Mitschke, 48) für einen Posten im Aufsichtsrat der EmKa gewinnen. So kann sie sich einen entscheidenden Vorteil gegenüber Richard verschaffen. Doch ans Aufgeben denkt der noch lange nicht.

Daher bereitet sich Victoria auf einen Machtkampf im Aufsichtsrat vor. Gerd (Ulrich Gebauer, 70) erteilt sie aber eine Abfuhr, als der sie bevormundet.

Aber auch lässt nicht locker und biedert sich ganz im Sinne von Richard erneut als Aufsichtsrat bei Victoria an. Auch wenn es schiefgeht, entdeckt Victoria dabei persönliche Gemeinsamkeiten. Nachdem Richard eine Lanze für ihn gebrochen hat, gibt sie nach. Gerd erhält einen Posten im Aufsichtsrat - mit Folgen!

Denn im Anschluss kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen Victoria und Richard, der sich allerdings selbst ins Aus schießt. Seine handfeste Auseinandersetzung mit Daniel (Daniel Fritz, 41) blieb dem Heideecho nicht unbemerkt. Nach einem reißerischen Artikel über den Faustschlag trifft Victoria eine drastische Entscheidung.