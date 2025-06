"Rote Rosen": Hier könnt Ihr die Schauspiel-Stars am Wochenende treffen

Lüneburg - Am 22. Juni gibt es in Lüneburg für " Rote Rosen "-Fans eine ganz besondere Überraschung.

Auch Jan Stapelfeldt (42), in der Serie bekannt als Julius Böttcher, wird in Lüneburg dabei sein. © ARD/Stefanie Jockschat

"Moin, wir haben was für euch", beginnt Jan Stapelfeldt (42) ein Video, das er auf Instagram geteilt hat. Neben ihm: Schauspielkollege Thore Lüthje (32).

Die "Rote Rosen"-Stars sind beide nicht ohne Grund in dem Clip zu sehen. Denn die TV-Lieblinge haben etwas zu verkünden.

"Am 22. Juni gibt es in Lüneburg ein Stadtfest", so Jan weiter. "Und wir werden da sein!", ergänzt Kollege Thore. Und zwar um 13 Uhr auf dem Marktplatz.

Doch das war noch nicht alles. Nicht nur die Schauspieler der Rollen Julius Böttcher und Simon Dahlmann sind dabei. "Sondern wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge mehr", fügt Thore hinzu.