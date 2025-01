"Rote Rosen": Svenja macht Arthur eine klare Ansage

Lüneburg - Hat sie doch Gefühle für ihn? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " ist die Lage zwischen Svenja (gespielt von Lea Marlen Woitack, 37) und Arthur (Vivian Frey, 43) weiterhin verzwickt.

Arthur versucht daraufhin seinen Kindern zu erklären, warum er sich damals von seiner Verantwortung als Vater freigekauft hat. Doch sie haben keinerlei Interesse daran, sie sind zutiefst verletzt. Arthur gibt auf, er glaubt, er kann das Verhältnis zu Bella und Till nicht mehr retten, und beschließt, beruflich nach New York zu gehen. Svenja macht ihm hingegen klar: Wenn er jetzt geht, braucht er nicht mehr wiederzukommen.

Weil er erneut gemobbt wird, schwänzt Till wieder einmal die Schule. Arthur glaubt, das Problem mit Geld lösen zu können, und gibt den Klassenkameraden seines Sohnes etwas Kohle. Svenja kann es nicht fassen, wie immer will Arthur seine Probleme mit Geld lösen.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, platzt Arthur zufällig in Svenjas Date mit Simon (Thore Lüthje, 32). Sie macht ihm eine klare Ansage: Abgesehen von der Betreuung von Till (Francesco Oscar Schramm, 19) und Bella (Alessia Mazzola, 25) soll Arthur sich aus Svenjas Leben raushalten.

Damit hat sie bei ihm den richtigen Knopf gedrückt. Arthur beschäftigt sich weiterhin mit seinen Kindern und hat eine Idee, wie sich Till bei seinen Mitschülern durchsetzen kann. Er soll sie zu einem Gaming-Duell herausfordern.

Heiner (Rene Dumont, 59) leitet den Vorschlag an Till weiter, der sich damit tatsächlich Respekt verschaffen kann. Er kommt jedoch dahinter, dass die Idee von Arthur kam, und reagiert wenig begeistert.

Trotz der Schwierigkeiten nähern sich Till und Arthur langsam an. Arthur erzählt emotional vom Tod seines Vaters und den daraus resultierenden Bindungsängsten. Durch einen Zufall hört Svenja das Gespräch mit und ist auf dem besten Wege, sich in Arthur zu verlieben.

Ob sie ihre Gefühle in den Griff bekommt oder die große Liebe findet, seht Ihr immer zwischen Montag und Freitag ab 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.