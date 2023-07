"Rote Rosen": Tina sagt ihren Arzttermin ab und tischt Ben eine Lüge auf

Lüneburg - Endlich geht es wieder los! Die ARD-Telenovela " Rote Rosen " startet nach der Sommerpause wieder mit neuen Folgen und spannenden Geschichte in ihre 21. Staffel. Und gleich in der ersten Episode geht es zur Sache.

Tina (Katja Frenzel, l.) behauptet vor Ben (Hakim Michael Meziani, r.), dass sie beim Arzt war, und lässt ihn glauben, dass alles in Ordnung ist. © NDR/ARD/Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, steckt Sandra (gespielt von Theresa Hübchen, 52) einen Tag vor der Hochzeit mitten in den Vorbereitungen für ihren großen Tag. Diese verschlingen natürlich viel Zeit, dennoch will sie auch Zeit mit ihrer extra angereisten Tochter Nici (Lucy Hellenbrecht, 24) verbringen und mit Mathias (Makke Schneider, 49) einen Pferdehof besichtigen.

Blöderweise wird allerdings ihr Auto abgeschleppt und plötzlich steht auch noch Anke (Anne Brendler, 51) vor ihrer Tür: Sie hat sich von Florian (Stefan Plepp, 55) getrennt.

Tina (Katja Frenzel, 49) ist völlig überfordert und kann ihren Alltag kaum noch bewältigen. Die Anzeichen eines Burnouts verdichten sich immer mehr. Ben (Hakim-Michael Meziani, 55) kann sie zwar überzeugen, zu einem Arzt zu gehen, doch unmittelbar vor dem Termin sagt Tina ab. Ihre Angst, für längere Zeit auszufallen, ist zu groß.

Ben erzählt sie davon aber nichts und tischt ihm eine Notlüge auf. Angeblich hat der Arzt bei ihr einen Vitaminmangel festgestellt.

Ralf (Hardy Krüger junior, 55) kämpft immer noch um das Vertrauen von Marvin (Maurice Pawlewski, 24). Doch er steht vor einem Problem, er muss seinem Chef die Drogenrazzia in der Gartenlaube erklären. Zwar hat er rein gar nichts gegen Ralf in der Hand, er nutzt aber die Gelegenheit und zieht ihn unter diesem Vorwand von dem Fall mit Anette (Sarah Masuch, 45) ab.