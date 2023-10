"Rote Rosen": Tina schöpft neue Energie, doch was ist mit Ben los?

Lüneburg - Sie ist auf dem richtigen Weg! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " hat Tina (gespielt von Katja Frenzel, 49) neue Kraft tanken können .

Seinen Job als Staatsanwalt muss er vorübergehend ruhen lassen. Ralf wird beurlaubt und soll sich, so will es sein Chef Huber, öffentlich von Anette distanzieren. Beiden ist klar, dass es nur eine Person geben kann, die dahintersteckt: Malte (Marcus Bluhm, 57)! Ihnen sind allerdings die Hände gebunden.

Dabei ist er es mittlerweile, der dringend Erholung bräuchte, zumindest wenn es nach Tina und Britta (Jelena Mitschke, 45) geht. Entsprechend versucht Tina Ben ein wenig abzulenken und ihn zum Entspannen zu bringen. Doch ihr Versuch geht völlig in die Hose.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, kehrt sie mit ihrer neu gewonnenen Energie zurück in ihren Berufsalltag. Ben (Hakim-Michael Meziani, 56) sieht das Ganze aber kritisch. Er macht sich weiterhin große Sorgen, dass es Tina zu viel werden könnte.

Britta merkt, dass etwas im Busch ist. Lilly (Lilly und Lylou Röder) verhält sich merkwürdig, Britta denkt aber, dass es an ihrem im Augenblick gestörten Verhältnis liegt. Als sie ihre Tochter schließlich zur Rede stellt und wissen will, was sie vor ihr verheimlicht, platzt es aus ihr heraus: Hendrik kommt schon heute zurück aus Sri Lanka nach Lüneburg!

Doris (Anette Wunsch, 58) muss DYL einstampfen und gibt Simon (Thore Lüthje, 30) die Schuld dafür. Auch daran, dass jetzt vier Näherinnen ohne Job dastehen. Weil ihn das schlechte Gewissen plagt, stellt er sie kurzerhand bei Fair Underwear ein. Gunter (Hermann Toelcke, 70) beäugt es skeptisch.

Die "Rote Rosen"-Folge "Erholung" (3851) läuft am Donnerstag, dem 19. Oktober 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.