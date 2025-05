"Rote Rosen": Valerie ist in großer Sorge um Olivia

Lüneburg - Ihre Sorge ist groß! Valerie (gespielt von Maike Johanna Reuter, 35) muss in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " mit ihrer Tochter Olivia in die Notaufnahme. Zu allem Überfluss ebbt der Streit um das Sorgerecht nicht ab.

Valerie (Maike Johanna Reuter, 35) kommt mit der kranken Olivia in die Notaufnahme. Sie ist mit allem überfordert und wird von Julius (JAn Stapelfeldt, 42) unterstützt. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, wird Olivia im Krankenhaus vom Kinderarzt nicht auf das gefährliche RS-Virus getestet. Als Britta (Jelena Mitschke, 47) ihr dringend dazu rät, ist Valerie verunsichert und bezeichnet sie als unfähige Ärztin.

In großer Sorge möchte Britta am nächsten Tag nach Olivia sehen, doch Julius (Jan Stapelfeldt, 42) ist alleine mit dem Baby und möchte nicht, dass es gegen den Willen seiner Mutter behandelt wird.

Julius und Gisela (Martina Eitner-Acheampong, 64) können Valerie in einem Gespräch davon überzeugen, ihre Tochter doch im Krankenhaus untersuchen zu lassen. Valerie erkennt zwar den Ernst der Lage, aber Britta will sie nicht an Olivia heranlassen. Plötzlich verschlechtert sich der Zustand der Kleinen und sie lenkt ein.

Als Simon (Thore Lüthje, 32) zurück aus Rostock ist, erfährt er, wie krank Olivia ist. Er macht Valerie schwere Vorwürfe, weil sie ihn nicht informiert hat. Dadurch wird ihm klar, dass er endlich offiziell als Olivias Vater eingetragen wird. Valerie hingegen denkt darüber nach, ihre Tochter an Julius zur Adoption zu geben. Simon reicht es, er macht Valerie eine klare Ansage: Er hat auch Rechte und geht notfalls vor Gericht!