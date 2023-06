"Rote Rosen" verabschieden sich mit starken Einschaltquoten in Rekord-Sommerpause

Die ARD-Telenovela "Rote Rosen" mit den Schauspielern Hardy Krüger junior (55) und Sarah Masuch (45) verabschiedet sich in eine sechswöchige Sommerpause. © Georg Wendt/dpa

Denn bereits seit Freitag befindet sie sich in der Sommerpause. Wie die ARD mitgeteilt hatte, wird die nächste Folge damit erst wieder am 24. Juli auf der Mattscheibe oder im Internet zu sehen sein. Eine so lange Pause hat es bislang in der Geschichte der "Rote Rosen" noch nie gegeben!

Ersetzt wird die beliebte Telenovela in den nächsten drei Wochen mit der Sendung "Die Haustierprofis" mit Moderator Ralph Morgenstern (66). Anschließend übernimmt der Sport das Kommando, die Tour de France rollt wieder durch Frankreich.

Bislang konnte sich der öffentlich-rechtliche Sender, der sich immer wieder über die schlechten Einschaltquoten der Serie beklagt hatte, allerdings nicht beschweren.

So verabschiedete sie sich in diesem Jahr mit einem ordentlichen Marktanteil von 12,3 Prozent und passablen 5,3 Prozent bei den jüngeren TV-Zuschauern in die Sommerpause. Laut DWDL schauten sich 910.000 Menschen die Serie linear an.



Mit großer Spannung dürften die Fans verfolgen, wie es dann weitergeht. Bislang ist noch nicht allzu viel über die neuen Folgen bekannt. Es wird allerdings in Lüneburg weiterhin fleißig gedreht.