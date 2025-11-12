"Rote Rosen": Verabschiedet sich dieses Paar nach seinem Liebescomeback?
Lüneburg - Naht der nächste Abschied? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" haben Bella (gespielt von Alessia Mazzola, 25) und Elyas (Mehmet Daloğlu, 29) noch mit ihrer Trennung zu kämpfen. Doch das Schicksal hält noch einiges für sie bereit.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, glaubt Elyas, dass Bella Lüneburg verlassen hat. Zu seiner großen Überraschung läuft sie ihm aber über den Weg. Und noch viel mehr: Bella will in der Stadt bleiben.
Allerdings hat sie mit Victorias Abweisung zu kämpfen. Immerhin findet Bella bei Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) Trost. Sie erkennt die Situation und versucht, zwischen den beiden zu vermitteln.
Ellie (Kim Biebow, 26) sieht sofort, dass Toni (Sarah Buchholzer, 25) und Elyas unter Liebeskummer leiden. Als Bella zu ihnen hinzustößt, eskaliert die Situation, zwischen ihr und Elyas kommt es zum Streit. Ihre Worte bringen ihn zum Nachdenken.
Bella wird weiterhin von Lou unterstützt, auch wenn die selbst mit ihren Problemen zu kämpfen hat.
Wie aus dem Nichts erinnert sich Bella an einen magischen Moment mit Elyas und geht spontan zu ihm. Der Besuch endet jedoch in einer bösen Überraschung.
"Rote Rosen": Bella lässt bei Elyas nicht locker - mit Erfolg
Um sich von ihrem Liebeskummer abzulenken, geht sie mit Toni feiern. Auf dem Heimweg ruft Till (Francesco Oscar Schramm, 20) sie plötzlich an. Hat Bella etwa den Todestag ihrer Mutter vergessen?
Am Unfallort sucht sie Trost. Zufällig weht ihr eine schicksalhafte Zeitungsannonce in die Hände.
Bella glaubt daraufhin, dass ihr ihre verstorbene Mutter ein Zeichen geschickt hat. Sie beschließt, irgendwo anders auf der Welt einen Neuanfang zu wagen - aber nicht alleine. Ihr wird klar, dass sie immer noch an Elyas hängt.
Sie will ihn mit allen Mitteln zurückgewinnen und sucht das Gespräch. Doch Elyas blockt ab. Nach einer Unterredung mit Toni wird aber auch ihm klar, dass er unglücklich ist. Er lässt seine Gefühle zu und versöhnt sich mit Bella. Das Liebescomeback ist perfekt.
Und nicht nur das, gemeinsam beschließen sie, Lüneburg zu verlassen.
Wo ihr neues Glück liegt, seht Ihr zwischen Montag und Freitag, um 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR