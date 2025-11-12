"Rote Rosen": Verabschiedet sich dieses Paar nach seinem Liebescomeback?

Lüneburg - Naht der nächste Abschied? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " haben Bella (gespielt von Alessia Mazzola, 25) und Elyas (Mehmet Daloğlu, 29) noch mit ihrer Trennung zu kämpfen. Doch das Schicksal hält noch einiges für sie bereit.

Als Bella (Alessia Mazzola, 25) auf Elyas (Mehmet Daloğlu, 29) trifft, eskaliert die Situation. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, glaubt Elyas, dass Bella Lüneburg verlassen hat. Zu seiner großen Überraschung läuft sie ihm aber über den Weg. Und noch viel mehr: Bella will in der Stadt bleiben.

Allerdings hat sie mit Victorias Abweisung zu kämpfen. Immerhin findet Bella bei Lou (Eva-Maria Grein von Friedl, 45) Trost. Sie erkennt die Situation und versucht, zwischen den beiden zu vermitteln.

Ellie (Kim Biebow, 26) sieht sofort, dass Toni (Sarah Buchholzer, 25) und Elyas unter Liebeskummer leiden. Als Bella zu ihnen hinzustößt, eskaliert die Situation, zwischen ihr und Elyas kommt es zum Streit. Ihre Worte bringen ihn zum Nachdenken.

Bella wird weiterhin von Lou unterstützt, auch wenn die selbst mit ihren Problemen zu kämpfen hat.

Wie aus dem Nichts erinnert sich Bella an einen magischen Moment mit Elyas und geht spontan zu ihm. Der Besuch endet jedoch in einer bösen Überraschung.