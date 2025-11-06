"Rote Rosen": Wurden der falschen Frau die Spermien von Daniel eingesetzt?
Lüneburg - Kommt jetzt die Wahrheit ans Licht? In der ARD-Telenovela "Rote Rosen" hat Daniel (gespielt von Daniel Fritz, 40) nicht nur mit seiner Krebs-Diagnose zu kämpfen, sondern auch mit dem Verlust seiner Männlichkeit und seiner beruflichen Zukunft.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, wird Daniel am Tag seiner Operation von Richard (Florian Odendahl, 51) ins Krankenhaus begleitet. Lou (Eva Maria Grein von Friedl, 45) hingegen wird von ihrer Tante Victoria (Caroline Schreiber, 63) unterstützt.
Nach dem Eingriff zeigt Daniel Lou mit einer romantischen Geste, wie dankbar er für ihren Beistand ist. Als er jedoch von Britta (Jelena Mitschke, 47) Tabletten für seinen Hormonhaushalt erhält, fühlt er sich entmannt. Mit der Situation ist Daniel völlig überfordert und geht frustriert Lou an.
Trotz der Bitte von Victoria lehnt Lou eine Rückkehr zur EmKa entschieden ab. Es kommt zum Streit, woraufhin Victoria erklärt, die Firma zu verkaufen. Richard schließt daraufhin nicht nur mit der EmKa ab, sondern auch mit Lüneburg.
Viel lieber will er mit Daniel um die Welt ziehen, doch der muss erst einmal den Verlust seiner Männlichkeit verarbeiten. Zu allem Überfluss erfahren die beiden Männer, dass der Investor des Tech-Campus pleite ist. Kurzerhand bietet Victoria ihre Hilfe an, Richard und Daniel lehnen aber ab. Sie wollen unabhängig bleiben.
Neben dem beruflichen Stress macht Daniel die Hormontherapie zu schaffen. Sein Selbstwertgefühl als Mann sinkt immer weiter. Als der Tech-Campus versteigert wird, will er schließlich mitbieten. Dafür braucht er aber Richard, der fest entschlossen zusagt.
"Rote Rosen": Daniel muss den nächsten Schock verkraften
Lou hat Zweifel und glaubt, dass sich ihr Partner nur etwas beweisen will. Hinzu kommt die Sorge, dass Sohn Pelle (William J. "Barry" Brooks) im Football-Team gemobbt wird. Weil der Trainer hinschmeißt, übernimmt sie den Posten.
Daniel und Richard sind weiterhin gewillt, den Tech-Campus mit allen Mitteln zu ersteigern. Doch bei der Versteigerung werden sie von einem unbekannten Mitbieter überboten. Richard geht All-in und bietet deutlich mehr als vereinbart.
Kurz darauf muss Daniel den nächsten Schock verkraften. Lou gesteht ihm, dass eine Kinderwunschbehandlung nicht mehr möglich ist. Auch wenn sie für ihren Mann da ist, bittet sie ihn noch einmal, über die Firmenfusion mit der EmKa nachzudenken. Erst als Richard sich emotional an ihn wendet, entscheidet er sich für die Familie.
Unterdessen hat Jess (Juana Nagel, 29) erfahren, mit wem sie verwechselt worden ist - mit Lou! Sie versucht ihr und Daniel zu zeigen, dass ihre Patientenakten vertauscht worden sind. Jetzt wird auch ihnen klar, dass Jess von Daniel schwanger ist.
Unter Schock setzt er Jess vor die Tür. Lou versucht, wie bei einem Puzzle, die Teile am Tag der Insemination zusammenzusetzen. Gemeinsam mit Jess will sie in die Praxis gehen und Klarheit schaffen.
Ob es wirklich zu einer Verwechslung gekommen ist, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag ab 14.10 Uhr in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR