"Rote Rosen": Verliert Svenja das Sorgerecht für Till?

Svenja (Lea Marlen Woitack, 37) begleitet Till (Francesco Oscar Schramm, 19) aufs Polizeirevier. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, trifft Arthur eine Entscheidung. Weil er mittlerweile echte Vatergefühle entwickelt hat, will er in Zukunft für seine beiden Kinder da sein. Daher will er in Lüneburg bleiben und sich eine Wohnung suchen. Bei Svenja kann er einfühlsam durchsetzen, dass sich die beiden gemeinsam um seinen Sohn Till (Francesco Oscar Schramm, 19) kümmern.

Nach dem Vorfall mit Noah (Jan Liem, 36) muss Till aufs Polizeirevier. Svenja begleitet ihn. Unterdessen findet Toni (Sarah Buchholzer, 25) heraus, dass Noah Till angezeigt hat. Bei der Befragung durch die Polizei schlägt sich Till tapfer, Arthur organisiert eine Anwältin für ihn.

Svenja ist froh, dass Arthur sie unterstützt und schöpft Hoffnung, dass alles gut wird. Doch dann steht plötzlich das Jugendamt vor der Tür!

Nach der Anzeige von Noah gegen Till befürchten Svenja, Arthur, Bella (Alessia Mazzola, 25) und Till, dass Svenja das Sorgerecht verlieren könnte. Arthur bittet seine Anwältin um Unterstützung, gleichzeitig versucht er, Noah davon zu überzeugen, seine Anzeige zurückziehen. Aber er bleibt stur.