"Rote Rosen": Wer gewinnt den Kampf um Mode-Papst Steeb?

Lüneburg - Wer kann ihn überzeugen? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " kämpfen gleich mehrere Parteien um die Gunst von TV-Mode-Papst Bodo Maria Steeb (gespielt von Peter Nottmeier, 65).

Ceyda (Renan Demirkan, 68) triumphiert, als sie Doris aussticht und Steebs (Peter Nottmeier, 65) Interesse am Start-up wecken kann © NDR/ARD / Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, versuchen Ceyda (Renan Demirkan, 68) und Doris (Annette Wunsch, 58) ihn für sich zu gewinnen, um ein dickes Geschäft mit ihm abschließen zu können.

Kurz nach seiner Ankunft in Lüneburg checkt er im "Drei Könige" ein. Die beiden Frauen wollen unbedingt an ihn herankommen, doch Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) schirmt den Promi strikt ab. Zum großen Ärger von Doris gelingt es Ceyda allerdings, die Aufmerksamkeit von Steeb auf sich zu ziehen. Doch so schnell gibt Doris nicht auf.

Ralf (Hardy Krüger junior, 55) traut dem Braten nicht. Nach seiner überraschenden Rückkehr erklärt Malte (Marcus Bluhm, 57), dass er sich wieder an den schrecklichen Angriff auf ihn erinnern kann. Kann er mit seiner Aussage also Anette (Sarah Masuch, 45) entlasten?

Nun stellt sich allerdings die Frage: Wer steckt dann hinter der Tat? Trotz aller Skepsis will Anette Malte unbedingt glauben. Und schließlich wird sie bitter enttäuscht. Schnell kommt sie dahinter, dass Malte seine Erinnerung nur vortäuscht, um ihre Liebe wiederzugewinnen.