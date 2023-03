"Rote Rosen": Wer ist der neue Mann in Lüneburg?

Lüneburg - In der neuen Folge der ARD-Telenovela "Rote Rosen" tritt ein neuer Charakter auf. Vor allem eine Person ist über seine Ankunft ganz erfreut.

Doch was hat Jorik überhaupt vor? Erst einmal ist er auf Jobsuche. Seine Mutter Silke hat von Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) den Tipp bekommen, dass am Salzmarkt ein Zimmermann gesucht wird.

Wie in der Vorschau zu sehen ist, handelt es sich bei dem Neuankömmling um Jorik (gespielt von Remo Schulze, 34). Er spielt den Sohn von Schwester Silke (Anna Bardorf, 61), die überglücklich über seine Ankunft in Lüneburg ist. Mit im Gepäck hat er seine Tochter Henriette.

Endlich ist Ben (Hakim-Michael Meziani, 55) zurück in Lüneburg. Doch seit seiner Ankunft hat er das Gefühl, ihm würden mehr Frauen als sonst nachschauen. Lilly (Lilly und Lylou Röder, 11) und Joe (Naiher Zerisenay) klären ihn allerdings auf. Seit Wochen kursiert das sexy Foto, das er für Tina (Katja Frenzel, 48) gemacht hatte, im Netz. Kein Wunder also, dass Ben zum Hingucker geworden ist.

Nach dem Hundebiss kann Mathias (Makke Schneider, 48) Bernd (Tim Olrik Stöneberg, 49) davon überzeugen, sich gegen Tollwut impfen zu lassen. Damit rettet er ihm das Leben. Sandra (Theresa Hübchen, 52) rechnet ihm diesen Schritt hoch an.

Die "Rote Rosen"-Folge "Neu in Lüneburg" (3731) läuft am Freitag, dem 10. März 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD Mediathek schauen.