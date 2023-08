12.08.2023 07:44 Schauspieler mit Down-Syndrom bei "Rote Rosen": Tim ist der neue Star

Rote Rosen: In der Woche ab Montag, 14.08.2023, taucht plötzlich Marvins Bruder Tammo in Lüneburg auf. So richtig anfangen kann er mit ihm nichts.

Von Robert Stoll

Lüneburg - Er ist der neue Star in der ARD-Telenovela "Rote Rosen"! In der kommenden Woche bekommen die Fans der beliebten Nachmittagsserie ein neues Gesicht zu sehen. Tim Valerian Alberti (21, l) spielt in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" Tammo, den Halbbruder von Marvin (Maurice Pawlewski, 25). © NDR/ARD / Nicole Manthey Ab Montag ist Tim Valerian Alberti (21) auf den Bildschirmen zu sehen. Das Besondere: Der junge Schauspieler hat das Down-Syndrom und somit Trisomie 21. Erfahrung sammelte er in den Filmen "Des Teufels Bad" und "Touch" sowie auf der Theaterbühne in Wuppertal, wo er seit 2020 auf der Bühne steht. In der Serie spielt der 21-Jährige Tammo, den Halbbruder von Marvin (gespielt von Maurice Pawlewski, 25). Weil er in Kiel in seiner Wohngemeinschaft und mit seiner Arbeit unzufrieden ist, hat er sich kurzerhand auf den Weg nach Lüneburg gemacht. Doch Marvin ist alles andere als begeistert davon und schickt Tammo zurück nach Kiel. Doch anstatt im Zug zu sitzen, versteckt er sich auf dem Gut, wo er von Hannes (Claus Dieter Clausnitzer, 84) entdeckt wird. Rote Rosen "Rote Rosen": Deshalb ist Nikos zurück nach Lüneburg gekehrt Mit seiner Hartnäckigkeit schafft es Tammo, seinen Bruder davon zu überzeugen, bei ihm zu bleiben, bis seine Eltern aus den USA zurückkehren. Zudem tut Marvin die Gesellschaft seines stets optimistischen Bruders sichtlich gut. "Rote Rosen": Tammo ist der geheimnisvolle Bastler Und der 21-Jährige sorgt in Lüneburg auch gleich für jede Menge Aufregung. Nach und nach werden die Fahrräder von Simon (Thore Lüthje, 30), Hannes und Marvin geklaut. Dilay (Ideal Kanal, 26) vermutet eine Diebesbande dahinter, doch schon bald tauchen die Drahtesel wieder auf - repariert und mit Waschbär-Aufkleber. Durch einen Zufall entdeckt Marvin schließlich, dass Tammo dahinter steckt. Weil er aber Konsequenzen fürchtet, behält er das Geheimnis für sich. Doch plötzlich ist sein Bruder verschwunden. Marvin macht sich sofort auf die Suche, Tammo jedoch macht das nur, damit er nicht zurück muss. Wer wissen will, wie die Geschichte zwischen Marvin und Tammo ausgeht, muss zwischen Montag und Freitag um 14.10 Uhr die ARD einschalten und in der Mediathek schauen.

Titelfoto: NDR/ARD / Nicole Manthey