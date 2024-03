"Valerie" mischt künftig "Rote Rosen" auf: "Sie lügt und intrigiert"

Maike Johanna Reuter (34) wird ab Mitte Mai als "Valerie" die ARD-Telenovela "Rote Rosen" aufmischen. © ARD/Stefanie Jockschat

Valerie kommt nach Lüneburg, weil dort ihre beiden Geschwister Julius (Jan Stapelfeldt, 41) und Franka (Birthe Wolter, 42) wohnen. Die trauen allerdings ihren Augen kaum, als plötzlich ihre Schwester vor ihnen steht. Während Julius sich über den Besuch freut, wittert Franka Ärger.

"Valerie versteht sich mal besser, mal schlechter mit ihren Geschwistern", verrät Reuter in einem Vorstellungsvideo und kündigt an: "Ich werde den Laden hier mal so richtig schön aufmischen."

Die 43-Jährige hat großen Spaß daran, die Böse spielen zu dürfen, die alles durcheinanderbringt. "Und als Maike immer wieder Gründe dafür zu finden, wieso Valerie nach Herzenslust lügt und intrigiert. Das ist eine super schöne Herausforderung für mich als Schauspielerin", gesteht sie.

Zu der Story rund um den Einstieg von Valerie ist bekannt, dass sie von ihrem Freund verlassen worden ist und vorübergehend bei Julius wohnen will. Als sie auf Klaas (Sebastian Deyle, 46) trifft, ist ihr Liebeskummer allerdings schnell verflogen und sie wittert sofort einen neuen zahlungskräftigen Partner an ihrer Seite.