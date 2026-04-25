Überraschender Heiratsantrag bei "Rote Rosen": Gibt sich dieses Paar das Ja-Wort?
Lüneburg - Läuten bald die Hochzeitsglocken? Michael (gespielt von Hanno Friedrich, 59) sorgt mit seiner Rückkehr in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" für mächtig Wirbel. Allerdings herrscht bei Carla (Maria Fuchs, 51) Panik.
Wie in der Vorschau zu sehen ist, ist Michael aus den USA zurück in Lüneburg. Kaum angekommen, überrascht er Carla mit einem Heiratsantrag - nicht dem ersten. Überglücklich sagt Carla auch dieses Mal "Ja". Aber die Freude darüber währt nur kurz.
Denn obwohl Carla die Köchin ist, will Michael heimlich das Hochzeitsmenü organisieren. Blöd nur, dass er dabei Carla und Ellie (Kim Josephine Biebow, 27) beim gemeinsamen Kochen im "Carlas" entdeckt.
Nachdem Michael hinter das Geheimnis von Ellie gekommen ist, ist er schockiert. Weil Carla trotz der gefälschten Bewerbungsunterlagen zu ihr hält, stellt Michael Ellie ein Ultimatum. Entweder sie reicht die Kündigung ein, oder sie sagt Julius (Jan Stapelfeldt, 43) die Wahrheit.
Als Ellie mitbekommt, dass Michael mit Julius sprechen will, fürchtet sie ihre Kündigung.
"Rote Rosen"-Vorschau
Noch immer steht für die Hochzeit kein Termin fest, also überrascht Michael Carla mit dem Wunsch, endlich einen auszumachen. Carla ist froh, allerdings macht ihr ihre Gesundheit einen Strich durch die Rechnung.
Ihre Probleme verheimlicht sie aber vor Michael, der weiterhin fröhlich am Planen ist. Plötzlich bekommt Carla wieder einmal keine Luft, da wird ihr klar: Ihr Körper reagiert panisch auf die Hochzeit. In diesem Zustand kann sie Michael auf keinen Fall heiraten.
Britta (Jelena Mitschke, 48) gibt Entwarnung. Die Panik vor der Hochzeit wird von den Hormonen verursacht, die während Carlas Wechseljahren verrücktspielen. Völlig erleichtert heiraten Carla und Michael noch am selben Tag, als plötzlich ein Termin frei geworden ist. Während die beiden aber klein feiern wollen, fordert Ellie ein großes Fest.
Wer sich am Ende durchsetzen kann, erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag, ab 14.10 Uhr, in der ARD oder vorab in der Mediathek.
Titelfoto: NDR