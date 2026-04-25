Überraschender Heiratsantrag bei "Rote Rosen": Gibt sich dieses Paar das Ja-Wort?

Lüneburg - Läuten bald die Hochzeitsglocken? Michael (gespielt von Hanno Friedrich, 59) sorgt mit seiner Rückkehr in der ARD-Telenovela " Rote Rosen " für mächtig Wirbel. Allerdings herrscht bei Carla (Maria Fuchs, 51) Panik.

Michael (Hanno Friedrich, 59) ist zurück in Lüneburg und sorgt für Aufsehen mit einem überraschenden Heiratsantrag an Carla (Maria Fuchs, 51). Doch die Freude währt nur kurz. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, ist Michael aus den USA zurück in Lüneburg. Kaum angekommen, überrascht er Carla mit einem Heiratsantrag - nicht dem ersten. Überglücklich sagt Carla auch dieses Mal "Ja". Aber die Freude darüber währt nur kurz.

Denn obwohl Carla die Köchin ist, will Michael heimlich das Hochzeitsmenü organisieren. Blöd nur, dass er dabei Carla und Ellie (Kim Josephine Biebow, 27) beim gemeinsamen Kochen im "Carlas" entdeckt.

Nachdem Michael hinter das Geheimnis von Ellie gekommen ist, ist er schockiert. Weil Carla trotz der gefälschten Bewerbungsunterlagen zu ihr hält, stellt Michael Ellie ein Ultimatum. Entweder sie reicht die Kündigung ein, oder sie sagt Julius (Jan Stapelfeldt, 43) die Wahrheit.

Als Ellie mitbekommt, dass Michael mit Julius sprechen will, fürchtet sie ihre Kündigung.