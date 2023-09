TV-Stars schwimmen im Rhein: Das steckt hinter der ungewöhnlichen Aktion

Köln – Schwimmen im Kölner Rhein: Was eigentlich strengstens untersagt ist, haben einige RTL -Stars am vergangenen Wochenende gemacht. Für die ungewöhnliche Aktion gibt es jedoch einen wichtigen Anlass.

Anschließend standen zudem Radfahren am Rheinufer und Laufen zum Kölner Dom auf dem Programm. Die RTL-Stars teilten sich in drei Staffeln auf, um die Herausforderung zu meistern. Dabei kämpften sie nicht nur für sich selbst und ihre Teammitglieder, sondern auch für den guten Zweck.

So waren am gestrigen Sonntag neben weiteren auch "Explosiv"-Moderatorin Jana Azizi (34) und Wetterexperte Christian Häckl (59) am Start, um den zweiten Carglass Köln Triathlon zu bewältigen.

"Ich war sooo aufgeregt", gestand die TV-Beauty in einer Instagram-Story. Glücklicherweise hatte sie reichlich Unterstützung in Form anderer bekannter RTL-Gesichter mitgebracht.

Carolin Meyer holte auf der längsten von drei möglichen Distanzen die Goldmedaille bei den Frauen. © Carglass® Köln Triathlon

So sammelten Jana Azizi und Co. bei dem Triathlon Spendengelder für die Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern", die in die Betreuung und Freizeitangebote von sozial benachteiligten Kindern am Kölnberg fließen sollen.

Am Ende entpuppte sich die Aktion als voller Erfolg und Bella Lesnik konnte sich glücklich aus ihrem klammen Neoprenanzug schälen: "I did it!"

Auch ihre anderen Kollegen schafften es wie rund 2550 weitere Triathletinnen und Triathleten ins Ziel am Tanzbrunnen.

Die größte Gewinnerin auf der längsten von drei möglichen Distanzen (1,9 km Schwimmen, 82,1 km Radfahren,19 km Laufen) war die Kölnerin Carolin Meyer mit einer Zeit von 3:35:23 Stunden. Bei den Männern sicherte sich Marc Eggeling ebenfalls mit souveränem Vorsprung und einer Bestzeit von 3:19:10 Stunden die Goldmedaille.

"Es war ein grandioser Tag", lobte Markus Frisch, Geschäftsführer der Kölner AusdauerSport GmbH, und kündigte an, die Kapazitäten von mehr als 3100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Carglass Köln Triathlons für das kommende Jahr noch einmal zu erhöhen.