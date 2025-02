Quotendebakel: RTL wirft neues Format nach nur zwei Folgen aus dem Programm!

Köln - Lange hat sich RTL das Quoten-Fiasko nicht angetan: Nach nur zwei Folgen schickt der Kölner Privatsender seinen " Golden Bachelor " vorzeitig in Free-TV-Rente!

Doch nicht nur bei den Quoten gab es eine Bruchlandung für "Der Golden Bachelor", sondern auch in der Liebe. Aus Franz und seiner Rosenkönigin Sylvia (62) wurde nach der Show kein Paar. Inzwischen verbindet die beiden immerhin "eine tiefe Freundschaft".

Zuletzt gingen die Werte sogar noch weiter zurück und bewegten sich bei 5,1 respektive 5,7 Prozent. In der für Werbepartner wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sah es besonders düster aus. Dort schalteten nicht einmal 300.000 Zuschauer ein.

Die erste Episode schalteten nur 1,32 Millionen Zuschauer ein, sodass sich RTL mit unterdurchschnittlichen Marktanteilen von 5,8 Prozent im Gesamtmarkt sowie 6,3 Prozent in der Zielgruppe begnügen musste.

Auf der Bezahlplattform RTL+ hat Franz Stärk (73) seine letzte Rose bereits verteilt. Seit dem 2. Januar wurde die Kuppelshow zusätzlich auch noch am Sonntagabend ab 19.05 Uhr im linearen Fernsehen gezeigt. Doch nach nur zwei Ausgaben ist Schluss.

Die kommenden Sonntage stehen bei RTL ganz im Zeichen der Bundestagswahl. Danach übernimmt Hundeprofi Martin Rütter (54) den Sonntagvorabend. © Henning Kaiser/dpa

Wodurch das Flirt-Format an den kommenden Sonntagen ersetzt werden wird, steht bereits fest. Am 9. Februar zeigt RTL zur Einstimmung auf das "Dschungelcamp"-Finale die passende Doku "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Geheimnis der Dschungelkrone".

In den beiden Wochen danach dreht sich alles um die Bundestagswahl. Am 16. Februar läuft "Der große Wahlabend – Kandidaten im Duell und Kreuzverhör". Im Anschluss sendet der Privatsender "Das Quadrell".

Am Tag der Bundestagswahl am 23. Februar überträgt RTL ab 17 Uhr die gemeinsame Sondersendung mit ntv. Am 2. März beginnt auf dem "Golden Bachelor"-Sendeplatz die vierte Staffel von "Die Unvermittelbaren – Mit Martin Rütter".

Geplant sind acht Folgen, in denen die emotionale Heldenreise von mehreren besonderen Hunden erzählt wird, die mithilfe vieler Trainingsstunden durch Martin Rütter (54) und seinem Team den Weg vom Tierheim in ein neues glückliches Zuhause finden.