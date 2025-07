"RTL direkt" am Ende: Was passiert mit Moderatorin Pinar Atalay?

Das Aus von "RTL direkt" bedeutet für Moderatorin Pinar Atalay (47) keinen Karriereknick. © Andreas Friese/RTL/dpa

Nach nur vier Jahren zog der Kölner Privatsender am Mittwoch einen Schlussstrich unter sein ambitioniertes Spätnachrichten-Format. Die Einstellung hatten die Verantwortlichen bereits im Mai angekündigt. Sargnagel sollen letztendlich die unbefriedigenden Quoten gewesen sein.

Ursprünglich hatte man die Sendung ins Leben gerufen, um den "Tagesthemen" in der ARD auf lange Sicht Konkurrenz zu machen. Dafür hatte sich RTL extra die Dienste von "Mr. Tagesschau" Jan Hofer (75) und "Mrs. Tagesthemen" Pinar Atalay gesichert.

Nachdem sich Hofer bereits im vergangenen August verabschiedet hatte, führte die 47-Jährige allein durch "RTL direkt". Das Ende der News-Sendung bedeutet für sie aber keinen Karriereknick.

Beim Sender will man auch in Zukunft auf Atalays Expertise setzen. So zählt die Journalistin etwa auch weiterhin zum Moderationsteam von "RTL aktuell". Darüber hinaus wird bereits an neuen Formaten mit der gebürtigen Nordrhein-Westfälin gearbeitet.