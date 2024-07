Große Preisverleihung: RTL mit Details zum "Oscar" für Reality-Stars!

Köln - Am 7. Dezember will RTL zum ersten Mal eine Art "Oscar" für seine Reality-Stars verleihen. Nun hat der Sender Details zu der Gala bekannt gegeben.

Präsentieren am 7. Dezember live aus den MMC-Studios in Köln "Die Reality-Awards": Moderatorin Sophia Thomalla (34, l.) und Drag-Queen Olivia Jones (54). © RTL / Markus Hertrich, RTL / Frank W. Hempel

Wie der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gab, werden "Die Reality-Awards" live aus den MMC-Studios in Köln übertragen.

Wer die Gala verfolgen will, muss dafür allerdings ein RTL+-Abo haben, denn die Übertragung wird nicht auf dem Hauptsender zu sehen sein, sondern ausschließlich im Stream.

Fest steht außerdem, dass Sophia Thomalla (34), bekannt als Moderatorin aus diversen RTL-Reality-Formaten, durch den Abend führen wird. Begleitet wird sie dabei von Drag-Queen-Legende Olivia Jones (54). Sie wird auf dem roten Teppich vor der Verleihung Interviews mit den "Reality-Stars" führen und anschließend auch als Laudatorin aktiv sein.

Unklar ist dagegen nach wie vor, in welchen Kategorien die Awards zu gewinnen sind. Mit Formaten wie "Are You the One", das "Sommerhaus der Stars" oder auch den Klassikern wie dem Dschungelcamp oder "Der Bachelor" gibt es jedoch sicher genug potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten, aus denen am Ende eine Nominierten-Liste erstellt werden kann.

Übrigens: Für die Vergabe der Preise wird keine Jury zuständig sein, sondern das entscheiden ausschließlich die Zuschauer. Diese können für die Nominierten im Vorfeld abstimmen.