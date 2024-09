Trubel bei RTL-Aus von Jan Hofer: Kollegin platzt in die Live-Sendung

Pinar Atalay (46) stattete ihrem scheidenden Kollegen in seiner letzten News-Ausgabe einen Überraschungsbesuch ab. © RTL

"Wir lassen dich ja nicht einfach so gehen", erklärte Atalay, als sie das Mitbringsel an ihren Kollegen übergab. Der Nachrichten-Mann wollte seinen Abschied allerdings nicht allzu emotional werden lassen. Schließlich sei er nicht aus der Welt.

"Ich werde an der ein oder anderen Stelle sicher nochmal auftauchen, aber nicht bei RTL Direkt", merkte Hofer an. Es folgten Grußworte von Wegbegleitern aus Politik und Medien sowie ein Rückblick auf seine drei Jahre im Dienst von "RTL Direkt".

Am Ende der Sendung wandte sich der frühere "Let's Dance"-Kandidat dann noch einmal direkt an die Zuschauer und bedankte sich bei ihnen. "Ich bin sicher, wir werden uns wiedersehen", so der 74-Jährige. Bevor das Licht ausging, winkte er noch einmal lächelnd in die Kamera. Dann war's vorbei.

Wie es für ihn weitergeht, weiß Hofer aber ganz genau. Vor wenigen Tagen hatte der 74-Jährige auf seinem Instagram-Kanal verraten, sich nun verstärkt seiner Familie, alles voran seinem 2015 geborenen Sohn Henry widmen zu wollen. Aufgrund seines TV-Jobs habe er den Jungen bislang nämlich nur "temporär aufwachsen" sehen.