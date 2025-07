Programmänderung bei RTL: Fans von "Bauer sucht Frau" müssen warten

Köln - Fans der Kult-Dating-Serie aufgepasst! Am heutigen Dienstagabend wird Moderatorin Inka Bause (56) nicht wie gewohnt um 20.15 im Abendprogramm von RTL erscheinen. Grund dafür ist eine unvorhergesehene Programmänderung: Eine Eilmeldung muss zwischengeschoben werden.

Bereits am gestrigen Montag haben öffentlich-rechtliche Sender wie ARD und ZDF zur sogenannten "Primetime" um 20.15 einen 15-minütigen Sonderbericht über die heftigen Temperaturen gesendet.

Eine Hitzewelle rollt über den europäischen Kontinent und stellt eine Bedrohung für Mensch und Umwelt dar. Um Schlimmeres zu vermeiden und um uschauer vor potenziellen Gefahren der Wärme warnen zu können, nehmen jetzt etliche Privatsender eine kurzfristige Änderung ihres Programms in Kauf.

Auf der offiziellen Internetseite von RTL hat der Sender bereits das aktualisierte Fernsehprogramm für den heutigen Dienstag veröffentlicht. Aus diesem geht hervor, dass die aktuelle Wetter-Situation in Deutschland und Europa Vorrang gegenüber der Dating-Show " Bauer sucht Frau " im Programm des Privatsenders hat.

So wie die öffentlich-rechtlichen Sender am Montagabend werden auch viele Privatsender am heutigen Dienstagabend eine 15-minütige Sondersendung um 20.15 Uhr einrichten. Bei RTL läuft dadurch um 20.15 Uhr die Sendung: "RTL Aktuell Spezial: Glutofen Deutschland - Wie umgehen mit der Extrem-Hitze?"



Die nächste Folge der 7. Staffel "Bauer sucht Frau International" rutscht durch die Änderung auf die nächste Sendezeit um 20.30 Uhr.