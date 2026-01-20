Liebes-Knall vor "Let's Dance"-Start: Profitänzer trennt sich von Model und sucht Neue

Köln - In wenigen Wochen startet die neue " Let's Dance "-Staffel. Sollte Vadim Garbuzov dabei sein, geht er als Single an den Start. Die Liebe des Profitänzers ist zerbrochen!

"Let's Dance"-Profitänzer Vadim Garbuzov (38) hat kurz vor dem Start der neuen Staffel das überraschende Liebes-Aus mit Model Nicole Ettlinger bekannt gegeben. © Thomas Banneyer/dpa

Seit 2018 war der 38-Jährige mit Model und Tänzerin Nicole Ettlinger liiert gewesen. Dass die Beziehung "vor Kurzem" in die Brüche ging, hatte er bis dato nicht öffentlich kommuniziert.

Aktuell schippert Garbuzov noch auf der AIDACosma durch den Atlantischen Ozean. Mit an Bord sind auch noch einige andere Tanzprofis aus dem "Let's Dance"-Universum. Sie alle geben an Bord professionelle Tanzkurse für die Urlauber.

Im Interview mit "Bunte" auf der Blumeninsel Madeira verriet er jetzt eher ganz nebensächlich, dass er nach acht Jahren Beziehung wieder Single sei. Und das Kapitel mit Ettlinger scheint tatsächlich bereits endgültig abgeschlossen zu sein.

"Ich bin offen für Anfragen", offenbarte Garbuzov gegenüber dem Magazin. Auch auf Dating-Apps sei er zu finden.

Interessierte Frauen dürften ihm aber auch einfach ganz unkompliziert über Instagram anschreiben. "Ich bin offen für alles", stellte er klar.