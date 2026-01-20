Liebes-Knall vor "Let's Dance"-Start: Profitänzer trennt sich von Model und sucht Neue
Köln - In wenigen Wochen startet die neue "Let's Dance"-Staffel. Sollte Vadim Garbuzov dabei sein, geht er als Single an den Start. Die Liebe des Profitänzers ist zerbrochen!
Seit 2018 war der 38-Jährige mit Model und Tänzerin Nicole Ettlinger liiert gewesen. Dass die Beziehung "vor Kurzem" in die Brüche ging, hatte er bis dato nicht öffentlich kommuniziert.
Aktuell schippert Garbuzov noch auf der AIDACosma durch den Atlantischen Ozean. Mit an Bord sind auch noch einige andere Tanzprofis aus dem "Let's Dance"-Universum. Sie alle geben an Bord professionelle Tanzkurse für die Urlauber.
Im Interview mit "Bunte" auf der Blumeninsel Madeira verriet er jetzt eher ganz nebensächlich, dass er nach acht Jahren Beziehung wieder Single sei. Und das Kapitel mit Ettlinger scheint tatsächlich bereits endgültig abgeschlossen zu sein.
"Ich bin offen für Anfragen", offenbarte Garbuzov gegenüber dem Magazin. Auch auf Dating-Apps sei er zu finden.
Interessierte Frauen dürften ihm aber auch einfach ganz unkompliziert über Instagram anschreiben. "Ich bin offen für alles", stellte er klar.
Neue Frau sollte "ein bisschen Verständnis" für seinen Beruf mitbringen
Ein paar Details, wie die neue Frau an seiner Seite sein sollte, lieferte der gebürtige Ukrainer gleich mit. Eine Tänzerin müsse sie nicht unbedingt sein. Was Mrs. Right aber definitiv mitbringen sollte, sei "ein bisschen Verständnis" für seinen Beruf.
"Ich bin sehr viel unterwegs, möglicherweise bis zu vier Monate für 'Let's Dance', dann folgt die Live-Tour und ich besuche meine Familie in Kanada, unterrichte dort", so die erklärende Begründung des Blondschopfs.
Garbuzov ist also ein beschäftigter Mann. Viel Platz für ernsthafte Kennenlernphasen bliebe daneben kaum, wie er gesteht. Möglicherweise funkt es ja bei der kommenden "Let's Dance"-Staffel? Es wäre schließlich nicht das erste Mal …
Noch ist unklar, ob der 38-Jährige in der neuen Ausgabe der RTL-Show überhaupt dabei ist. Dort eine Lovestory forcieren will er aber nicht.
"Ich bin jemand, der das professionell angeht. Tanzen ist für mich ein Job", betont Garbuzov. Aber: "Alles ist möglich. Das Gefühl muss stimmen."
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa