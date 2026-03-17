Eklat in RTL-Show: Schöneberger und Raab stellen TV-Kollegin bloß

Köln - Am Samstagabend brachte RTL (mal wieder) eine neue Quizshow an den Start. Als im Rahmen eines Einspielers plötzlich ein sendereigenes TV-Gesicht bloßgestellt wurde, war das Entsetzen groß - nur nicht bei Stefan Raab (59).

Barbara Schöneberger (52) und Stefan Raab (59) moderierten am Samstag gemeinsam die neue RTL-Show "Wer weiß wie wann was war?". © RTL / Raab Entertainment / Willi Weber

An der Seite von Barbara Schöneberger (52) präsentierte der 59-jährige Quoten-Bestatter mit "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" zur Primetime eine Mischung aus Wissensspiel, Musik und Entertainment-Event.

Ein "Gag" entpuppte sich dabei jedoch als äußerst fragwürdig. So stellte das Moderations-Duo an die Publikumsgruppe der Ü60-Jährigen etwa die Frage, welcher "Die Höhle der Löwen"-Investor in "Die Stoßburg - Wenn nachts die Keuschheitsgürtel klappern" mitgespielt habe.

Hinter dem Titel verbirgt sich wenig überraschend ein Schmuddelfilmchen aus den 1970er-Jahren. Die Promi-Paten Ingolf Lück (67) und Christine Neubauer (63) tippten auf Dagmar Wöhrl (71). 54 Prozent "ihrer" Gruppierung sahen das genauso.

Der ehemalige "Die Wochenshow"-Gastgeber erinnerte daran, dass die heute 71-Jährige auch schon "Miss Germany" gewesen sei. Dann meldete sich Neubauer zu Wort: "Du hast gesagt, du hast den Film gesehen." Lück grinste und schwieg.