Bombenfund: RTL-Zentrale muss evakuiert werden - heftiger Einfluss auf TV-Programm

Köln - Bombenfunde stehen in Köln zwar fast auf der Tagesordnung, doch diesmal sprengt der bevorstehende Einsatz den üblichen Rahmen um ein Vielfaches. Nicht nur ein ganzer Stadtteil muss geräumt werden, sondern auch die RTL-Sendezentrale. Dies hat massive Auswirkungen auf die TV-Produktion.

Alles in Kürze

Aufgrund eines Bombenfundes in Köln muss am Mittwoch die RTL-Sendezentrale im Stadtteil Deutz evakuiert werden. © Henning Kaiser/dpa

Gleich drei Blindgänger wurden am Montag entdeckt, darunter zwei amerikanische 20-Zentner-Bomben und eine Zehn-Zentner-Bombe. Die Sprengsätze liegen in unmittelbarer Nähe des TV-Giganten in Köln-Deutz.

Nach Angaben der Stadt Köln sind rund 20.000 Menschen von der Evakuierung betroffen. Dazu zählen auch fast 60 Hotels, ein Krankenhaus, mehrere Museen – und eben RTL. Die Entschärfung soll am Mittwoch stattfinden.

"Alle Mitarbeitenden von RTL Deutschland am Standort Köln arbeiten an dem Tag, soweit möglich, aus dem Mobile Office", erklärte eine RTL-Sprecherin gegenüber der dpa. Daraus resultiert, dass auch der Sendeplan angepasst werden muss.

Die Live-Formate am Morgen laufen zunächst wie geplant an: "Punkt 6" und "Punkt 7" sollen wie gewohnt aus Deutz gesendet werden. Doch dann wird es ernst. "Punkt 8" entfällt, da das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig evakuiert sein muss.