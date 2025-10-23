Neuer Job für RTL-Moderatoren? Trio taucht in Musikvideo von Rockband auf
Köln - Normalerweise führen Angela Finger-Erben (45), Bernd Fuchs (53) und Wolfram Kons (61) durch die verschiedenen Morgen- und Mittagsmagazine bei RTL. Nun tauchen sie aber auch in einem waschechten Rockvideo auf.
Zwar erscheint "Adios Amigos", die neue Single der Kölner Kult-Band Kasalla, offiziell erst am Freitag.
Inzwischen sind allerdings erste Szenen aus dem Musikvideo im Netz aufgetaucht - und dort spielt das Trio eine besondere Rolle.
Zu sehen sind etwa mehrere TV-Bildschirme, auf denen verschiedene Nachrichtensendungen abgespielt werden, unter anderem moderiert von Finger-Erben, Fuchs und Kons.
Auffällig: In den News geht es insbesondere um Kriege, Naturkatastrophen und Zerstörung. So ist hinter Finger-Erben beispielsweise eine in Flammen stehende Kölner Skyline zu sehen - samt brennendem Dom.
Kölner Rockband Kasalla geht 2026 auf große Deutschland-Tour
Zu dem dystopischen Setting passt auch der Refrain des Kasalla-Songs. Dort singt Frontmann Bastian Campmann (48) etwa: "Mer han dat letzte Level duchjespillt. Die Karre ballert vüür die Wand" ("Wir haben das letzte Level durchgespielt. Die Karre fährt vor die Wand") und "Adios Amigos, d’r Deckel jeiht op uns!" ("Adios Amigos, der Deckel geht auf uns!").
Welche Message am Ende wirklich hinter den Zeilen steckt, wird allerdings erst die Veröffentlichung am Freitag zeigen. Zudem gibt es weitere gute Nachrichten für die Kasalla-Fans: Anlässlich ihres 15-jährigen Jubiläums geht die Rockband 2026 auf große Deutschland-Tour.
