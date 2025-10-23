Neuer Job für RTL-Moderatoren? Trio taucht in Musikvideo von Rockband auf

Köln - Normalerweise führen Angela Finger-Erben (45), Bernd Fuchs (53) und Wolfram Kons (61) durch die verschiedenen Morgen- und Mittagsmagazine bei RTL . Nun tauchen sie aber auch in einem waschechten Rockvideo auf.

Die Kölner Rockband feiert 2026 ihr 15-jähriges Jubiläum mit einer großen Deutschland-Tour. © IMAGO / Future Image

Zwar erscheint "Adios Amigos", die neue Single der Kölner Kult-Band Kasalla, offiziell erst am Freitag.

Inzwischen sind allerdings erste Szenen aus dem Musikvideo im Netz aufgetaucht - und dort spielt das Trio eine besondere Rolle.

Zu sehen sind etwa mehrere TV-Bildschirme, auf denen verschiedene Nachrichtensendungen abgespielt werden, unter anderem moderiert von Finger-Erben, Fuchs und Kons.

Auffällig: In den News geht es insbesondere um Kriege, Naturkatastrophen und Zerstörung. So ist hinter Finger-Erben beispielsweise eine in Flammen stehende Kölner Skyline zu sehen - samt brennendem Dom.