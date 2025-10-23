Neuer Job für RTL-Moderatoren? Trio taucht in Musikvideo von Rockband auf

Die RTL-Moderatoren Angela Finger-Erben, Bernd Fuchs und Wolfram Kons sind im neuen Video der Kölner Rockband Kasalla zu sehen. Was steckt dahinter?

Von Jonas Reihl

Köln - Normalerweise führen Angela Finger-Erben (45), Bernd Fuchs (53) und Wolfram Kons (61) durch die verschiedenen Morgen- und Mittagsmagazine bei RTL. Nun tauchen sie aber auch in einem waschechten Rockvideo auf.

Die Kölner Rockband feiert 2026 ihr 15-jähriges Jubiläum mit einer großen Deutschland-Tour.
Die Kölner Rockband feiert 2026 ihr 15-jähriges Jubiläum mit einer großen Deutschland-Tour.  © IMAGO / Future Image

Zwar erscheint "Adios Amigos", die neue Single der Kölner Kult-Band Kasalla, offiziell erst am Freitag.

Inzwischen sind allerdings erste Szenen aus dem Musikvideo im Netz aufgetaucht - und dort spielt das Trio eine besondere Rolle.

Zu sehen sind etwa mehrere TV-Bildschirme, auf denen verschiedene Nachrichtensendungen abgespielt werden, unter anderem moderiert von Finger-Erben, Fuchs und Kons.

RTL baut sein Programm um: Zwei Kultformate fliegen aus dem Free-TV
RTL RTL baut sein Programm um: Zwei Kultformate fliegen aus dem Free-TV

Auffällig: In den News geht es insbesondere um Kriege, Naturkatastrophen und Zerstörung. So ist hinter Finger-Erben beispielsweise eine in Flammen stehende Kölner Skyline zu sehen - samt brennendem Dom.

Angela Finger-Erben (45) ist unter anderem bei den RTL-Magazinen "Punkt 7" und "Punkt 8) regelmäßig zu sehen.
Angela Finger-Erben (45) ist unter anderem bei den RTL-Magazinen "Punkt 7" und "Punkt 8) regelmäßig zu sehen.  © Instagram/angelafingererben (Screenshot)
Wolfram Kons (61) führt bereits seit 1996 durch den jährlichen RTL-Spendenmarathon.
Wolfram Kons (61) führt bereits seit 1996 durch den jährlichen RTL-Spendenmarathon.  © Rolf Vennenbernd/dpa
Bernd Fuchs (53) ist als Wettermoderator in den abendlichen Hauptnachrichten "RTL aktuell" bekannt geworden.
Bernd Fuchs (53) ist als Wettermoderator in den abendlichen Hauptnachrichten "RTL aktuell" bekannt geworden.  © Instagram/bernd_fuchs (Screenshot)

Kölner Rockband Kasalla geht 2026 auf große Deutschland-Tour

Zu dem dystopischen Setting passt auch der Refrain des Kasalla-Songs. Dort singt Frontmann Bastian Campmann (48) etwa: "Mer han dat letzte Level duchjespillt. Die Karre ballert vüür die Wand" ("Wir haben das letzte Level durchgespielt. Die Karre fährt vor die Wand") und "Adios Amigos, d’r Deckel jeiht op uns!" ("Adios Amigos, der Deckel geht auf uns!").

Welche Message am Ende wirklich hinter den Zeilen steckt, wird allerdings erst die Veröffentlichung am Freitag zeigen. Zudem gibt es weitere gute Nachrichten für die Kasalla-Fans: Anlässlich ihres 15-jährigen Jubiläums geht die Rockband 2026 auf große Deutschland-Tour.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Future Image, Rolf Vennenbernd/dpa, Instagram/bernd_fuchs (Screenshot), Instagram/angelafingererben (Screenshot)

Mehr zum Thema RTL: