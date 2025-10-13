Ratefüchse schauen in die Röhre: RTL schmeißt "Wer wird Millionär?" raus

Köln - Eingefleischte Ratefüchse wissen ganz genau: Montag ab 20.15 Uhr läuft bei RTL " Wer wird Millionär? ". Doch jetzt schauen die Anhänger des Kult-Formats in die Röhre - die Quizshow wird aus dem Programm geschmissen!

Der Kölner Privatsender RTL ändert aufgrund des Fußball-Länderspiels zwischen Nordirland und Deutschland sein Programm. © Henning Kaiser/dpa

Allerdings müssen sich die Fans keine Sorgen machen, denn es handelt sich lediglich um eine Ausgabe und in der kommenden Woche wird Entertainer Günther Jauch (69) auch wieder Kandidaten auf seinem Ratestuhl begrüßen.

Denn der Kölner Privatsender überträgt am Montagabend (13. Oktober) das Fußball-WM-Qualifikationsspiel zwischen Nordirland und der deutschen Nationalmannschaft!

Im Windsor Park möchte die DFB-Elf den nächsten Schritt in Richtung Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gehen.

Das erste Duell gegen die Nordiren gewannen die Schützlinge von Trainer Julian Nagelsmann (38) mit 3:1. Zuletzt gab es zudem einen souveränen 4:0-Erfolg gegen Luxemburg.

Um 20.15 Uhr startet RTL mit der Vorberichterstattung aus Belfast im Free-TV. Zusätzlich ist die Begegnung auch im Livestream auf RTL+ zu sehen.