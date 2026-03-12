Operativer Umsatz sinkt, Gewinn steigt deutlich: RTL veröffentlicht Geschäftsbilanz für 2025

Köln - Die RTL Group hat 2025 operativ weniger mit ihrem laufenden Geschäft verdient. Der Gesamtumsatz sank auf rund sechs Milliarden Euro, wie der Medienkonzern mitteilte. Das operative Ergebnis - also das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted EBITA) - ging auf 661 Millionen Euro zurück.

Durch den Verkauf einer Tochterfirma sowie das florierende Streaming-Geschäft konnte die RTL Group 2025 satte Gewinne erzielen. © Thomas Banneyer/dpa

Dank des Verkaufs der Tochter RTL Nederland stieg der Gewinn jedoch trotzdem auf rund 1,03 Milliarden Euro - nach 555 Millionen Euro im Vorjahr. Damit stieg der Konzerngewinn trotz des schwächeren operativen Geschäfts deutlich.

Den größten Schub erhielt das Unternehmen erneut durch seine Streaming-Dienste. Die Zahl der zahlenden Abonnenten der Streaming-Dienste RTL+ sowie M6+ in Frankreich stieg im Jahresvergleich um rund 19 Prozent auf gut 8,1 Millionen.

Der Umsatz mit Streaming legte um mehr als ein Viertel auf 509 Millionen Euro zu, während die Anlaufverluste, also die Anfangsverluste beim Aufbau des Streaming-Geschäfts, deutlich sanken.

Konzernchef Thomas Rabe sieht in diesem Geschäft den zentralen Wachstumstreiber. "Unser Streaming-Geschäft wird im Jahr 2026 profitabel und damit in den kommenden Jahren der Motor für nachhaltiges Gewinnwachstum sein", sagte er laut Mitteilung.

Für das laufende Jahr rechnet die RTL Group mit leicht steigenden Erlösen auf etwa 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis soll auf rund 725 Millionen Euro zulegen.