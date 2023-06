RTL ändert kurzfristig sein Programm! Primetime-Show muss warten

Köln - TV-Zuschauer aufgepasst: RTL ändert aus aktuellem Anlass am morgigen Mittwoch sein Abendprogramm für eine Sonderausgabe von "RTL Aktuell".

RTL verschiebt sein Primetime-Programm für eine Sondersendung. © RTL

Die 15-minütige Nachrichtenformat soll um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden, wie der Kölner Sender am heutigen Dienstag ankündigte. Das Thema der Spezial-Ausgabe lautet "Hitze, Dürre, Unwetter - Was bringt der Sommer?".

So werden Moderator Maik Meuser (47) und Wetter- und Klimaexperte Bernd Fuchs (51) anlässlich der andauernden Hitzeperiode über Rekordtemperaturen und Bedrohungen wie Trockenheit und heftige Gewitter informieren.

"Schon der Frühling 2023 ist für viele Menschen in Deutschland nicht nur Spaß am See, sondern auch eine echte Herausforderung", schreibt RTL.

Demnach würden in der Sendung auch Menschen zu Wort kommen, die "der Hitze und Trockenheit mit kreativen Ideen begegnen". Außerdem soll ein Ausblick auf das Wetter des kommenden Sommers gegeben werden.

Dafür muss die ursprünglich für die Primetime vorgesehene Spieleshow "Der Preis ist heiß" mit Moderator Harry Wijnvoord (74) sowie die nachfolgenden Sendungen im Nachtprogramm warten.