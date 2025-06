Reunion bei "Ex on the Beach": RTL lässt die Bombe platzen

Köln - Reality-Fans flippen aus: Bei " Ex on the Beach " kommt es zum allerersten Mal zur Reunion - und zwar mit keiner Geringeren als Rapperin Nura (36).

Wie das RTL +-Format am Dienstag via Instagram bekannt gibt, wird die beliebte Musikerin das hitzige Wiedersehen der Promis moderieren.

Schaut man sich die Quoten der beliebten Trash-TV-Sendung an, wird klar, warum RTL nun noch mal eine Schippe drauflegt mit der Reunion: "Ex on the Beach" erzielte in Kalenderwoche 23 den höchsten Wochenwert an Zuschauern seit Start des Formats.

Die Folgen 15 und 16 der sechsten Staffel "Ex on the Beach" seht Ihr ab sofort bei RTL+. Neue Doppelfolgen erscheinen immer montags.