"RTL Aktuell"-Moderatorin Charlotte Maihoff im Glück: Das Baby ist da!

"Alles ist gut gegangen und wir sind sehr dankbar, so einen süßen kleinen Kerl ab jetzt bei uns zu haben!", beruhigte die Moderatorin ihre Follower und verriet damit auch das Geschlecht ihres Babys – offenbar ist es ein Junge.

Unter dem Instagram-Post gratulierten der 40-Jährigen zahlreiche Fans und Promis. Aber auch ihre RTL-Kollegen hielten sich nicht zurück. So schrieb RTL-Moderatorin Jana Azizi (34): "Oooooh wie schön - herzlichen Glückwunsch und genieß die Zeit."

Ebenfalls warme Worte hinterließ Katja Burkard (57). "Herzlichen Glückwunsch, liebe Charlotte & alles Gute." Und auch Tänzerin Motsi Mabuse (41) richtete ihre Glückwünsche im Netz aus. "Congratulations", schrieb die "Let's Dance"-Jurorin.

Auf weitere Bilder ihres Kindes müssen die Fans von Charlotte Maihoff allerdings zunächst verzichten.

Die 40-Jährige kündigte eine Social-Media-Pause an: "Bitte habt Verständnis, dass ich in den nächsten Wochen hier noch nicht so aktiv sein werde. Ich melde mich dann, sobald es wieder losgeht."