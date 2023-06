RTL greift zu! Dieses bekannte Format wird bald mit Elton zu sehen sein

In der Neuauflage des Originals von "Blamieren oder Kassieren" treten zwei Prominente gegen einen Studiokandidaten in Quiz-Runden gegeneinander an.

"Schlag den Besten" wird dann im ersten Halbjahr 2024 bei RTL zu sehen sein. In der überarbeiteten Neuauflage treten dem Sender zufolge Prominente in vier Folgen in verschiedenen Duellen gegeneinander an. Im Finale spielen die zwei Besten um den Jackpot.

Elton, einst für ProSieben Sidekick von Stefan Raab, ist für mehrere Sender tätig. Im Ersten kennt man ihn aus der Quizsendung "Wer weiß denn sowas?". Auftritte hatte er auch im NDR, im ZDF und im KiKA.