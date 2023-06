RTL schmeißt Chris Tall aus dem Programm: SIE soll jetzt die Zuschauer-Quote retten

RTL stellt die TV-Ausstrahlung von "The Wheel" mit Chris Tall (32) frühzeitig ein. © RTL/Laura Oldenbroek

Am heutigen Montagabend (20.15 Uhr) wird die vorerst letzte Folge der Quizshow, in der sich prominente Knobel-Gäste auf das Glück von "The Wheel" (zu Deutsch: das Rad) verlassen müssen, bei RTL gezeigt.

Schon in der kommenden Woche zieht der Kölner Privatsender Chris Tall und seinem Team dann den Stecker - mutmaßlich wegen enttäuschender Zuschauerzahlen.

So lag der Marktanteil am vergangenen Montag bei mageren sieben Prozent - viel zu wenig für RTL-Ansprüche.

Bereits im Sommer 2021 war die Erstausstrahlung von "The Wheel" nicht sonderlich gut beim Zielpublikum angekommen, was sich damals deutlich in der Quote zeigte.

Auch zwei Jahre später und mit einem neuen Sendeplatz - Montag zu Primetime, anstatt wie früher noch am späten Freitagabend - konnte die "abgedrehte" Quizshow im zweiten Versuch nicht das nötige Interesse wecken und wird deshalb (vermutlich endgültig) abgesägt.

Stattdessen soll ein neues Format wieder mehr Zuschauer vor die Empfangsgeräte locken.