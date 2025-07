RTL ändert ganz plötzlich sein Samstagabend-Programm: Das steckt dahinter

Alles in Kürze

Am vergangenen Wochenende erreichte "Frei Schnauze" nur rund fünf und sechs Prozent Marktanteil in der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Dies entsprach am Ende einer Durchschnittsreichweite von 610.000 beziehungsweise 440.000 Zuschauern.

Werte, mit denen die Macher in der Sendezentrale in Köln-Deutz nicht zufrieden sind. Also wurde jetzt der Rotstift angesetzt und die beiden für kommenden Samstagabend (19. Juli) geplanten Episoden der Impro-Comedy-Show spontan aus dem Line-up entfernt.

An seiner Primetime hält RTL dagegen fest. Um 20.15 Uhr strahlt der Privatsender "Ehrlich Brothers Live! Wunderzeit" aus. Ab 22.20 Uhr rückt nun aber "Özcan Cosar Live! Old School – Die Zukunft kann warten" ins Programm.

Beide Formate werden ab 0.20 Uhr dann noch einmal direkt hintereinander wiederholt. Um neue Sendungen handelt es sich dabei allerdings nicht. RTL setzt bei seiner Programm-Planung ganz bewusst auf aufgewärmte Kost. Aber warum?