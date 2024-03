Sensation bei RTL! Moderatoren-Urgestein Peter Kloeppel gibt TV-Aus bekannt

Seit 1992 ist Peter Kloeppel Moderator der Nachrichtensendung "RTL Aktuell". © Oliver Berg/dpa

Seit über 30 Jahren ist Moderator Peter Kloeppel DAS Aushängeschild der Nachrichtensendung "RTL Aktuell". Nun neigt sich die Zeit des 65-Jährigen beim Kölner Sender dem Ende zu.

Denn wie Kloeppel nun in einem Interview mit dem "Stern" verraten hat, ist sein Sendeaus auf eigenen Wunsch bereits beschlossene Sache: "Ende August ist meine letzte Sendung", sagt der 65-Jährige. "Ich werde dieses Jahr 66. Ist dann auch mal gut", meint Kloeppel.

Für RTL bedeutet das, dass ein neues Moderatoren-Duo für die Nachrichtensendung "RTL Aktuell" gefunden werden muss. Denn auch Kloeppels Co-Moderatorin Ulrike von der Groeben (66) geht in TV-Rente. "Sie werde ich vermissen. Sie ist viel lauter und lustiger als ich, viel impulsiver", sagt der 65-Jährige über seine Kollegin.

Seine Zukunft sieht der Anchorman nicht in Deutschland, sondern den USA. Hier will er mehr Zeit mit seiner Frau und seiner Tochter verbringen. "Dort kennen sie mich nur als Peter aus Deutschland - nicht als Fernsehmensch", so Kloeppel.