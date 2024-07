Sophia Thomalla schickt Frauke Ludowig in Quizshow baden: "Schlechtes Gewissen!"

Köln - Zum Auftakt der zweiteiligen RTL -Show "'Splash!'-Das Promi-Pool-Quiz" gingen am Mittwochabend die Promis gleich reihenweise baden. Ein Ausflug ins kühle Nass tat Moderatorin Sophia Thomalla (34) hinterher sogar richtig leid, denn es war ihr großes Idol, das sie in den Pool schickte.

Versuchte das Unausweichliche wegzulachen: Auch Frauke Ludowig (60) machte bei "'Splash!'-Das Promi Pool Quiz" eine Bauchlandung in den Pool. © RTL

Denn keine Geringere als RTL-Moderatoren-Legende Frauke Ludowig (60) wurde unter anderem beim sommerlichen Bade-Quiz mal so richtig nass.

"Ich kann verraten, dass ich ein extrem schlechtes Gewissen hatte. Frauke Ludowig ist für mich eine Institution, sie ist für mich eine RTL-Legende. Und dann stehe ich da, moderiere die Sendung und dann muss ich sie so passiv in den Pool werfen lassen. Das tat mir ein bisschen weh, das mitanzusehen", gesteht Thomalla im Interview in der Morgensendung Punkt 8.

Die hatte ihrerseits noch versucht, mit möglichst nicht transparenter Unterwäsche den Schaden so gering wie möglich zu halten. "Ich habe auch ein bisschen Angst, dass meine Schuhe kaputtgehen" hatte Frauke zuvor noch gesagt.

Trotzdem stürzte sie, wie viele andere Prominente auch, bei der falschen Antwort im Quiz ins Wasser.

Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen als Team Fragen richtig beantworten. Bei der falschen Antwort kommt ein gelber Gummiball eine Rampe hinuntergerollt und stößt die Promis in den Pool.

Neben Entertainer Ross Antony (50) und Schauspieler Ralf Moeller (65) waren auch die Reality-Stars Yasin Mohamed (33), Max Bornmann (28), Serkan Yavuz (31), Tommy Pedroni (29) und Artist René Casselly (27) dabei. Serkan ging beim "Team Pool Boys" gleich mal aufs Ganze.