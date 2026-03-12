"Temptation Island" geht wieder los: Diese Kandidaten müssen sich der Versuchung stellen

Köln - Der ultimative Härtetest für die Liebe steht wieder auf dem Programm: Schon am 24. März startet die 8. Staffel von " Temptation Island " bei RTL . Nun wurden die vier Paare vorgestellt, die sich der Versuchung stellen werden.

Diese Pärchen stellen sich dem ultimativen TV-Treuetest in der 8. Staffel von "Temptation Island". © RTL

In die Villen einziehen werden Loucia (23) und Dominik (26), Melina (22) und Jonathan (24), Laura (25) und Momo (35) sowie Charleen (21) und Etienne (22) , wie der Kölner Sender am Donnerstag via Instagram verkündet hat.

Charleen und Etienne werden dabei als Paar angepriesen, das unterschiedlicher kaum sein könnte. Während Etienne demnach von einer gemeinsamen Zukunft mit seiner Liebsten träumen würde, kämpfe Letztere mit starken Zweifeln aufgrund seiner Vergangenheit. Worum es dabei geht, bleibt zwar offen. Klar ist aber: Die Story des Pärchens dürfte einiges an Spannung bieten.

Selbiges gilt für Laura und Momo. Die beiden hätten laut RTL schon einen schwierigen Start in ihre Beziehung erlebt - kurze Trennung inklusive. In der Show wollen sie nun herausfinden, wie stark ihre Liebe wirklich ist.

Und auch Dominik und Loucia mussten in ihrer anderthalbjährigen Beziehung schon einige Rückschläge verkraften. "Vor allem, wenn es um Vertrauen und Ehrlichkeit geht", teast der TV-Sender an. Bei "Temptation" soll insbesondere Dominik beweisen, dass er es wirklich ernst meint, während Loucia sehen will, wie sich ihr Liebster in ihrer Abwesenheit verhält.

Melina und Jonathan, die schon seit 2022 gemeinsam durchs Leben gehen, würden hingegen nach außen wie "das perfekte Couple" wirken, gemeinsame Werte vertreten und große Zukunftspläne haben, meint RTL. Hinter dieser Fassade soll das Paar allerdings mit Vertrauensproblemen, Eifersucht und unterschiedlichen Kommunikationsstilen leiden.