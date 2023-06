TV-Überraschung! "RTL Aktuell" wird heute von IHR moderiert

Köln - Was für eine Überraschung! Gerade erst hat Monica Lierhaus (53) ihr hochemotionales TV-Comeback gefeiert, am heutigen Montag wird sie sich erneut vor die Kameras stellen, um eine Moderation bei " RTL Aktuell" zu übernehmen.

Bereits am 13. April hatte die gebürtige Hamburgerin im Rahmen des Europa-League-Viertelfinalhinspiels von Bayer Leverkusen ihre TV-Rückkehr gefeiert und verkündet, dass sie künftig als Moderatorin für RTL tätig sein wird.

Warum Lierhaus nun doch schon einen Tag früher in einem anderen Format zum Einsatz kommt, erläuterte der Sender nicht.

Eigentlich war Lierhaus' nächster Free-TV-Auftritt erst für den morgigen Dienstag beim Länderspiel der DFB-Elf gegen Kolumbien (Anpfiff 20.45 Uhr in Gelsenkirchen) vorgesehen gewesen. Dann wird die 53-Jährige Florian König (55) bei der Berichterstattung unterstützen.

Das bestätigte der Kölner Sender am Vormittag vor der Ausstrahlung der Nachrichtensendung (18.45 Uhr). Demnach wird die preisgekrönte Journalistin und ehemalige "Sportschau"-Sprecherin an der Seite der "RTL Aktuell"-Hosts Anna Kraft (37) und Charlotte Maihoff (40) durch die Sport-News führen.

"RTL Aktuell" wird live aus den Kölner Studios ausgestrahlt. © Oliver Berg/dpa

Lierhaus ist für RTL als Inklusionsberaterin tätig und wird bei den Special Olympics in Berlin im Einsatz sein. Auch weitere Live-Einsätze bei Sportereignissen sind demnach in Planung.

Ob Lierhaus künftig öfter bei "RTL Aktuell" und anderen News-Formaten mit Sport-Inhalten zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten.

Am heutigen Montag werde die 53-Jährige vermutlich in Begleitung zu ihrem Moderationsjob erscheinen, hieß es. So dient ihre Nichte Greta ihr als "große Stütze", wie Lierhaus selbst sagt - "nicht nur bei der Logistik, bei der vielen Reiserei und den Dreharbeiten, sondern auch mental".

"Ich boxe ihr auf überfüllten Bahnsteigen den Weg frei oder stecke ihr auch mal ein Brötchen zu, wenn sie sich mal wieder in Recherchen zu ihren Interviewpartnern verloren hat und das Essen vergisst", scherzte die PR- und Kommunikationsstudentin zuletzt im "Bild am Sonntag"-Interview.

Dann kann für den Auftritt bei "RTL Aktuell" am Montagabend (im Free-TV und im Livestream bei RTL+) ja eigentlich nichts schiefgehen.