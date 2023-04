Wie "ein Porno-Dreh": Kandidaten packen über RTL-Erotik-Reality "Stranger Sins" aus

Mérida - Man müsste meinen bei " Temptation Island ", "Too Hot to Handle" und Co. würde es schon heiß genug hergehen - doch nicht für RTL . Bereits im Januar wurde im Dschungel Mexikos die erste Staffel der "Erotik-Reality"-Show "Stranger Sins" gefilmt. Und laut den Kandidaten ging es während der Dreharbeiten mal so richtig zur Sache.

Die Sendung soll mitten im mexikanischen Dschungel gedreht worden sein. © 123RF/sergey02

Schon am Dienstag hatte die Bild berichtet, wie krass das Geschehen im mexikanischen Dschungel eskalierte. "Viele waren dauerbesoffen. Wodka, Schampus, Sekt, Gin - alles, was schnell betrunken macht", berichtete ein Kandidat. "Die Leute haben komplett die Kameras vergessen. Es gab sehr viel Sex, überall lag Sexspielzeug."

Zu den acht Pärchen gesellten sich auch einige sexwillige Singles - mitunter bekannt aus Shows wie "Temptation Island", "Take me Out" oder " Are you the One". "Überall lagen benutzte Kondome herum. Die standen mit der Kamera neben uns, als gevögelt wurde. Eigentlich war’s ein Porno-Dreh!"

Eine RTL-Sprecherin erklärte: "Die Erotik-Reality wurde in engem Austausch mit unserer Jugendschutzabteilung umgesetzt. Wie genau das aussieht, können die Zuschauer dann sehen, wenn sie auf RTL+ einschalten."

Wann genau "Stranger Sins" auf der Streaming-Plattform erscheinen wird, ist indes noch nicht bekannt. Berichten zufolge könnte es noch in diesem Monat so weit sein.