Sächsische Brummi-Fahrerin Jessy am Ende: "Keene Ahnung, wo ich hier bin"

Barcelona (Spanien) - Jessy Koch (34) ist mit ihrem 400 PS starken Lastwagen in Barcelona angekommen. Wie sie jetzt aber zum riesigen Güterhafen kommen und sich dort zurechtfinden soll, weiß die Sächsin nicht. Und verzweifelt.

Jessy Koch (34) hat sich in Barcelona verfahren. © Joyn

Mit zahlreichen Paketen hatte sich die 34-Jährige vor drei Tagen auf dem Weg von Thüringen in die spanische Metropole gemacht. Nach knapp 1700 Kilometern hat sie es geschafft. Aber jetzt folgen "die anstrengendsten Kilometer dieser Tour", wie sie in der neuen Folge "Trucker Babes" (Kabel Eins) feststellen muss.

Auf der Stadtautobahn hat sie sich prompt verfahren. "Oh Mann, ist das geil, wenn man sich nicht auskennt", ist sie genervt. Und wundert sich über andere Verkehrsteilnehmer. "Was macht'n der hier? Also im Kreisverkehr hab ich och noch keen Umzugswaachn stehn sehn."

Das Navi sorgt für eine weitere Verwirrung, als sie in einem Gewerbegebiet rauskommt. Nach etwas Hin und Her ist die Sächsin aber endlich auf dem richtigen Weg zum Hafen.

Angekommen auf dem Gelände, passiert sie eine offen stehende Schranke. Und ist wieder mit den Nerven am Ende. "Ich hab keene Ahnung, wo ich hier bin. Ich bin gespannt, ob ich hier wieder rausfinde."