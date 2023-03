"Endlich frei!" Drei Frauen zeigen ihren beeindruckenden Weg aus der Gewalt

München - Ihre Geschichten bestürzten - aber machen auch Mut. Drei Frauen erzählen in "Endlich frei" von ihrem Kampf gegen häusliche Gewalt.

"Carolin" in einem der nacherzählten Beiträge aus "Endlich frei". © SAT.1 / Luis Engels / Kollektiv Zwo

Das Ergebnis ist so eindrücklich, dass sich der Sender SAT.1 dazu entschlossen hat, den Beitrag zu Prime Time am 7. März zu zeigen. Ursprünglich sollte er nämlich erst um 22.15 Uhr laufen.

"Das Feedback auf ein Family & Friends-Screening der Filme aus 'Endlich frei!' war so intensiv und berührend, dass wir das Programm unbedingt in der Prime Time zeigen müssen. Wir müssen alles tun, damit viele Frauen Mut durch diese Doku bekommen", erklärte SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling die entsprechende Programmänderung.

Sarah Bora, Ellie (*Name geändert) und Laura (*Name geändert) haben ihre Geschichten verfilmt: Sie zeigen, wie sie sich aus der Gewaltbeziehung zu ihrem Ex-Freund, Ex-Mann oder Stiefvater freikämpfen konnten. Von anfänglichen "Ausrutschern" bis hin zu Todesdrohungen, erzählen sie Moderatorin Marlene Lufen (52), wie sie sich aus ihrer Not befreien konnten.

"Ellie*, Sarah und Laura* erzählen als Regisseurinnen in sehr persönlichen Filmen ihren Weg aus der häuslichen Gewalt dokumentarisch nach", so SAT.1-Chefredakteurin Eßling.