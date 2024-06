Moderator Elton feiert Comeback - gemeinsam mit Stefan Raab!

Hat nach der Ankündigung von RTL bei Stefan Raabs TV-Comeback dabei zu sein sicher gut lachen: Moderator Elton (53). (Archivbild) © Lennart Preiss/dpa

Denn: Elton wird den Show-Boxkampf "The Clark Final Fight" zwischen Stefan Raab (57) und Ex-Profiboxerin Regina Halmich (47) moderieren. Das hat der übertragende Sender RTL mitgeteilt. Der Kampf wird am 14. September im PSD Bank Dome in Düsseldorf stattfinden.

Die Entscheidung ist keine große Überraschung. Schließlich verdankt Elton seine TV-Karriere wohl einzig und allein seinem Mentor Stefan Raab.

Der hatte ihn vor mittlerweile 24 Jahren etwas scherzhaft als "Showpraktikant" in die Sendung TV Total gebracht, als Sidekick. Diese Rolle übernahm er bis zum Rückzug von Raab aus der TV-Landschaft 2015.

Zuletzt lief es für Elton dagegen alles andere als rund. Im April gab ProSieben, sein jahrelanger Stammsender, bekannt, die Show "Schlag den Star" nicht mehr mit ihm als Moderator zu besetzen. Kurz darauf setzte auch RTL die Sendung "Blamieren oder Kassieren" mit ihm ab.

Der 53-Jährige zeigte sich insbesondere nach der Schelte von ProSieben auf seinem Instagram-Kanal "sprachlos, wütend, aber vor allem extrem traurig" über die Entscheidung.