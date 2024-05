Scholl gegen Babbel bei "Schlag den Star": Wer zieht wem die Lederhose aus?

München - Es wird ernst: Mehmet Scholl (53) trifft auf Markus Babbel (51)! Einen Tag nach dem Endspiel der Champions League duellieren sich die beiden Fußball-Europameister an diesem Sonntag bei "Schlag den Star" live auf ProSieben .

Scholl, der sich als "eingebayerter Deutschtürke" mit Lederhosen im Schrank bezeichnet, hat eine klare Vorstellung, was ihn im Kräftemessen als strahlenden Gewinner hervorgehen lassen wird.

Richtig, aufgrund des großen Showdowns zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid um die Krone der Königsklasse wird das Duell um den Geldkoffer, in dem sich 100.000 Euro befinden, ausnahmsweise erst am Sonntagabend (ab 20.15 Uhr) ausgetragen.

"Ich setze auf Talent", erklärt der 53-Jährige, der von seinem entsprechend nicht weniger motivierten Gegenüber, das ihn im gewohnten Format von maximal 15 von Ron Ringguth (58) kommentierten Runden bis zur Entscheidung in die Schranken verweisen will, aber verbal eiskalt ausgekontert wird. "Köpfchen ist das, was zählt. Und natürlich der Sieg."