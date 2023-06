"Schlag den Star": Rebecca Mir und Nilam Farooq schreiben Show-Geschichte!

Was war das für eine Folge von "Schlag den Star" auf ProSieben! Rebecca Mir bekam es am Samstagabend mit Nilam Farooq zu tun. Am Ende gab es sogar ein Novum.

Von Jan Höfling

Unterföhring - Was war das für eine Folge von "Schlag den Star" auf ProSieben! Model und Moderatorin Rebecca Mir (33) bekam es am Samstagabend mit Schauspielerin Nilam Farooq (31) zu tun. Am Ende sorgten beide gar für ein Novum.

Nilam Farooq (31, r.) und Rebecca Mir (33) schenkten sich nichts. © Pro7/Willi Weber Erst nach insgesamt 5 Stunden und 54 Minuten (!) stand in der Nacht um 2.09 Uhr die Gewinnerin fest. Zum ersten Mal in der Geschichte der Show, die regulär 15 Runden umfasst, fiel die Entscheidung beim Stand von 60 zu 60 im Stechen in Spiel 16. Angefeuert von Ehemann Massimo Sinató (42), der selbst schon bei "Schlag den Star" angetreten war, sich im September 2016 am Ende aber chancenlos Handballstar Andreas Wolff (32) mit 12 zu 66 hatte geschlagen geben müssen, gab Mir wirklich alles. Gleiches galt allerdings natürlich auch für Farooq. Ob bei "Rutschen und Wedeln", "Höhenflug Gefahr" oder "Trampolin Weitsprung": Körperlich verlangte die Ausgabe beiden Kontrahentinnen einiges ab. Dazu gesellten sich mit dem Klassiker "Blamieren oder Kassieren", bei dem Mir die Oberhand behielt, "Wer ist das?" sowie "Zuordnen" ebenso Spiele, welche die Kandidatinnen geistig forderten und für den einen oder anderen Schmunzler sorgten.

Vor allem mit fortschreitender Stunde eine gar nicht so einfache Angelegenheit für Mir, die laut eigener Aussage "ab halb elf" eigentlich längst im Bett liege. Trotz der Uhrzeit lieferte die 33-Jährige, verlangte Farooq weit nach Mitternacht noch alles ab.

Die Schauspielerin hielt jedoch mit, weshalb beide nach 15 Spielen jeweils 60 Punkte auf dem Konto verbucht hatten.

Diese "Schlag den Star"-Ausgabe verlangte allen Beteiligten alles ab! © Pro7/Willi Weber

"Schlag den Star": Entscheidung fällt zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung in Spiel 16

Nilam Farooq (31) konnte sich bei "Schlag den Star" den Sieg sichern. © Pro7/Willi Weber Nachdem Bosse mit dem Song "Ein Traum" und Mando Diao mit "Get It On" im Verlauf der Sendung für musikalische Unterhaltung gesorgt hatten, musste die Entscheidung nach einem spannenden Abend letztendlich im Spiel "Lochbrett" fallen. Ziel war es bei diesem, eine lose Kugel in einer Art Halterung an zwei Seilen eine fast senkrechte Wand bis zu einem weiß umrandeten Loch schneller als die Kontrahentin nebenan nach oben zu befördern. Das Problem an der Sache? Die Holzwand war mit zahlreichen weiteren Löchern in verschiedenen Größen übersät. Die Kugel durfte in keines fallen, da sonst von vorne begonnen werden musste. Nach zum Verlauf des ganzen Abends passenden nervenaufreibenden 4 Minuten und 47 Sekunden totaler Stille im Studio hatte Farooq das ruhigere Händchen bewiesen, die silberne Kugel mit einem Vorsprung in das Ziel befördert und sich so unter lautem Jubel der Fans vor Ort den Sieg gesichert.

Elton (52), der natürlich wie gewohnt durch die Sendung geführt hatte, überreichte der 31-Jährigen den Koffer mit 100.000 Euro. Mir präsentierte sich noch als faire Verliererin, dann war die Marathonsendung nach knapp sechs Stunden beendet.

Nilam Farooq (31) war nach ihrem Triumph bei "Schlag den Star" überaus glücklich. © Pro7/Willi Weber