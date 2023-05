"Schlag den Star": Fans sauer über Werbe-Aktion, Duo sahnt ab

München - Erstmals kämpften zwei Duos bei "Schlag den Star" auf ProSieben um den Geldkoffer mit 100.000 Euro: Alec Völkel (51) und Sascha Vollmer (51) von "The Bosshoss" traten am Samstagabend bis tief in die Nacht gegen die Podcaster Bastian Bielendorfer (39) und Özcan Coşar (42) von "Bratwurst und Baklava" an.