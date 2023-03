Janin Ullmann bei "Schlag den Star" mit pikanter Story: "Hat mich kriminalisiert"

In der ProSieben-Show "Schlag den Star" trat Moderatorin Janin Ullmann gegen Sängerin Jeanette Biedermann an.

Von Friederike Hauer

München - In der ProSieben-Show "Schlag den Star" traten am Samstagabend Moderatorin Janin Ullmann (41) gegen Sängerin Jeanette Biedermann (43) im Duell um den 100.000-Euro-Geldkoffer an.

Moderatorin Janin Ullmann (41, l.) trat bei "Schlag den Star" gegen Sängerin Jeanette Biedermann (43) an. © ProSieben / Steffen Z. Wolff Den ersten Punkt machte Jeanette Biedermann bei einer Kissenschlacht zwischen den Blondinen. Statt Schadenfreude zeigte sie allerdings Reue: "Sorry, ich habe dich einmal im Gesicht getroffen", entschuldigte sich die Sängerin bei Janin Ullmann mit einer Umarmung. Moderator Elton (51) wollte vom Kuschelkurs der Damen nichts wissen: "Sorry? Warum denn Sorry?". Doch Biedermann hatte wohl gutes Karma angesammelt und entscheid auch die nächsten beiden Spiele für sich. Erst bei einem Spiel namens "Speedstacking" konnte Ullmann in den Mittelpunkt rücken und punkten. Zum Stargast des Abends, Herbert Grönemeyer (66), plauderte Ullmann dann aus dem Nähkästchen: "Grönemeyer hat mich kriminalisiert." "Ich wusste, dass die Firma, für die ich vorher mal gearbeitet hatte, dort das Catering macht", erzählte sie von früher.

Joko Winterscheidt übt mit Janin Ullmann Fahrradfahren

Moderator Elton (51) entlockte den Kandidatinnen private Storys. © ProSieben / Willi Weber In ihrem Kellnerinnen-Outfit schmuggelte sie sich durch den Personaleingang, zog sich drinnen um und kam so in den Genuss eines kostenlosen Konzerts, gestand die 41-Jährige. Beim Spiel "Workout Bike" sah Elton ein Problem: "Janin Ullmann kann kein Fahrrad fahren!". "Das ist richtig", bestätigte Janin. Sie habe es als Kind in Erfurt nie gelernt. Inzwischen habe sich jedoch Kollege Joko Winterscheidt (44) ein Herz genommen: "Der hat mal versucht, es mir beizubringen."

Ob er ganze Arbeit geleistet hat, blieb unklar, denn Janin musste nicht auf einem klassischen Fahrrad, sondern einer Art Stepper-Rad gegen Jeanette antreten. Die setzte beim Rennen auf dem Fitness-Gerät auf Schnelligkeit und landete prompt in einem Strohballen - den Punkt hatte sie trotzdem sicher. Doch Ullmann ließ sich nicht unterkriegen und setzte sich dank Grips durch: Bei "Blamieren oder Kassieren" beantwortete sie sieben Fragen hintereinander richtig und im Spiel "Gleich laufen" bewies die TV-Moderatorin tadelloses Zeitgefühl und rannte in einer bestimmten Zeit von Buzzer zu Buzzer - rein nach ihrer inneren Uhr.

Jeanette Biedermann: "Warum liegt da Stroh?"

Janin Ullmann gewinnt "Schlag den Star"